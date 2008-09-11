Gürcistan'da 'erken seçim' sesleri

Gürcistan'da muhalefet partileri, ülkenin içinde bulunduğu krizden tek çıkış yolunun erken seçimde olduğunu düşünüyor.



Muhalefetteki Muhafazakar Parti lideri Kaha Kukava, yaptığı açıklamada, muhalefet partilerinin erken seçim taleplerini önemli bulduklarını, ancak bu durumun ülkeyi istikrarsızlığa sürüklememesi gerektiğini kaydetti.



Kukava, erken seçim kararının alınabilmesi için hükümet ile uzlaşma sağlanması ve konunun geniş şekilde müzakere edilmesinden yana olduklarını belirterek, "Hükümet, erken seçimin krizin en önemli çözüm yollarından biri

olduğunu anlamalı" dedi.



Adil ve demokratik seçimler yapılabilmesi için özgür medya ve seçim komisyonunda köklü değişikliklere gidilmesinin önemini vurgulayan Kukava, ülkedeki krizin aşılabilmesi için sivil toplum kuruluşları ile de sıkı işbirliği yapılması ve eylem planı oluşturulması gerektiğini ifade etti.



Kukava, "Görünen o ki hükümet bu krizi iyi yönetemedi. Toplum olarak sorumluluk almamız lazım" dedi. Birleşik muhalefetin hükümetle işbirliği niyetinde olduğunu ve hükümet üyeleriyle görüşmeler yaptıklarını söyleyen Kukava, ancak Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin, muhalefet ve hükümet arasındaki işbirliğinden vazgeçtiğini ifade etti.



Saakaşvili'nin, kişisel çıkar ve amaçları uğrunda propaganda yaptığını öne süren Kukava, gelecek hafta muhalefet partilerinin krizden çıkış planını kamuoyuna sunacağını ifade etti.



Muhalefetteki Yeni Sağlar Partisi lideri David Gamkrelidze de, ABD'den dönüşünde iktidara yönelik sert açıklamalarda bulunmuş ve ülkede bir an önce erken seçime gidilmesi gerektiğini kaydetmişti.

