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Dünya

Gürcistan'da darbe planlarını ortaya çıkarıldı

05 Mayıs 2009 15:22

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, Rusya'nın Gürcistan'da geniş çaplı bir askeri isyan başlatarak darbe yapmayı amaçladığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Şota Utiaşvili, Gürcistan ordusunun farklı bölüklerinde organize bir isyan planlandığını ve bu planın ayrıntılarıyla ilgili bugün basına açıklama yapacaklarını kaydetti.

Rustavi2 televizyonuna açıklama yapan Utiaşvili, darbe planının Rusya ile birlikte yürütüldüğünü ve NATO'nun yarın Gürcistan'da başlatacağı askeri tatbikatın engellenmesinin amaçlandığını söyledi.

İçişleri Bakanlığı, olayla ilgili olarak bir kişinin tutuklandığını bildirdi.

Savunma Bakanı David Sikharulidze de Mukhrovani Üssü'nde bir darbe girişiminin engellendiğini, üsteki komutanların görevden alındığını kaydetti.

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