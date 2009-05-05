Gürcistan'da darbe önlendi

Gürcistan, Rusya tarafından yönetildiğini iddia ettikleri bir askeri darbe planının önlendiğini duyurdu



Gürcistan, son haftalarda, Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili’yi istifaya zorlamak isteyen muhalif grupların faaliyetleri nedeniyle siyasi istikrarsızlık yaşıyor. Ülkenin ev sahipliği yapması planlanan NATO tatbikatına ise Rusya şiddetle karşı çıkıyor



Gürcistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ülkede, “Ülkemizde yapılacak NATO tatbikatının önlenmesine yönelik olarak Rusya tarafından idare edilen bir darbe girişiminin engellendiği” belirtildi.



Mukhrovani askeri üssünde ayaklanma çıktığı öne sürülürken, İçişleri Bakanlığı açıklamasında, “Bazı silahlı birliklerde silahlı ayaklanma hazırlığı yapıldığına dair istihbarat alındığı ve bunların soruşturulduğu” kaydedildi. Bakanlık, bu planlara eski üst düzey subayların da karıştığını belirtti.



Gürcistan Savunma Bakanı David Siharulidze ise, başkent Tiflis'in yakınlarındaki Muhrovani taburunda bu sabah isyan çıktığını açıkladı.



Siharulidze, Rustavi2 televizyonuna yaptığı açıklamada, "Taburda işi olmayan bazı sivillerin de orada olduğunu" kaydetti. Savunma Bakanı, isyanın yarın başlayacak NATO tatbikatını engellemek amacıyla ve "olasılıkla, hükümeti de devirmek amacıyla" çıkarıldığını öne sürdü.



Siharulidze, İçişleri Bakanlığı'nın dün gece saatlerinde darbe planlayan kişilere karşı bir operasyon yaptığını ve bazı kişilerin tutuklandığını, isyanın da bunun üzerine çıktığını belirtti. Savunma Bakanı, isyanın hala devam ettiğini kaydetti.



Muhrovani üssüne giden yolun güvenlik güçleri tarafından kapatıldığı, tabur komutanının da gözaltına alındığı bildiriliyor.



İçişleri Bakanlığından basına verilen bazı gizli video kayıtlarında, "darbe planlayan" bazı eski generallerin isimlerinin ve darbe planlarının ayrıntılarının yer aldığı belirtildi.



"Absny.ge" haber ajansında yer alan haberde, isyan sırasında Gürcistan'daki üst düzey politikacıların öldürülmesinin planladığı ve darbe yapacak liderlere para vaat edildiği, isyana yaklaşık 5 bin Rus askerinin de destek vererek başkent Tiflis'e saldırılmasının planlandığı iddia edildi.



Mukhrovani Askeri Üssü'nde askeri darbe girişimi üzerine Gürcü Ordusu'nda olağanüstü durum ilan edildi.



Ria-Novosti Ajansı'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili ülkedeki bütün askeri birlikleri olağanüstü duruma geçirdi. Askeri darbenin yarın Gürcistan'da yapılacak NATO Tatbikatı'nı engellemek amacını taşıdığını belirten Saakaşvili, durumun kontrol altına alındığını da söyledi.



Ayaklanmanın başlatıldığı Mukhrovani'nin tank ve zırhlı araçlarla çember içine alındığı ve darbecilerle ilişkisi olduğu söylenen bu üsteki özel askeri birliklerin eski komutanı General Koba Kobaladze'nin tutuklandığı bildirildi. Novosti-Qruziya ve Qruziya Online Ajansları da,başkent Tiflis'ten yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Mukhrovani'ye giden Savunma Bakanı David Sixarulidze'nin darbecilere yasadışı girişimlerini durdurarak yönetime tabi olmaya çağırdığını bildirdi.



Mukhrovani'deki ayaklanmanın odak noktası olan Tank Taburu'nun Komutanı Mamuka Qorgişvili iç siyasete karışma niyetinde olmadıklarını ancak ülkedeki son gelişmelere de tahammül edemediklerini söyledi. Qorgişvili, iktadar ile muhalefeti diyaloga çağırdı. Qorgişvili, ``Ülkenin dağılma sürecini çatışmayı sakin biçimde izlemek mümkün değil. Ancak biz agresif bir davranış içine girmeyeceğiz.Biz birliklerimizdeyiz ve buradan çıkmayı düşünmüyoruz'' dedi.



Mukhrovani'nin halen askeri polisin muhasarası altında olduğu ve İçişleri Bakanı Vano Merabişvili'nin de olay yerine gideceği bildirildi. Gürcistan'da yarın başlaması gereken NATO'nun `Coorperative Longbow09/Coorperative Lancer 09' Tatbikatı'nın 1 Temmuz'a kadar devam etmesi planlanmıştı.



Rusya'dan yalanlama



Rusya, Gürcistan ordusunda Cumhurbaşkanı Mihail Şaakaşvili'ye yönelik olduğu iddia edilen darbe girişiminin arkasında Moskova'nın bulunduğu suçlamasını yalanladı.



Rusya'nın NATO özel temsilcisi Dimitriy Ragozin yaptığı açıklamada, "Gürcistan'daki bir askeri birlikte ortaya çıkan isyan, Mihail Şaakaşvili'nin başkanlığı altındaki siyasi ve ekonomik krize karşı gösterilen tepkinin yansıması" diye konuştu.



Ragozin, "Şaakaşvili ve çevresi aptallıklarının sonuçlarını bu girişimin arkasında Moskova'nın bulunduğu suçlamalarıyla izah etmeye çalışıyorlar" görüşünü savundu.





