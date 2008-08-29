Gürcistan'da birlik çatırdıyor mu?

Gürcistan'da, Rusya ile çatışmaların ardından hükümete destek amacıyla oluşturulan birlikte çatlaklar oluştuğu belirtildi.



İngiltere'de yayımlanan Daily Telegraph gazetesi, "(Gürcistan Cumhurbaşkanı) Mihail Saakaşvili Gürcistan'da yeni tehditle karşı karşıya" başlığıyla verdiği yorum haberde, Rusya ile çatışmaların ardından birlik mesajları veren muhalefetin sesini yükseltmeye başladığını ve Saakaşvili yönetimini gelinen durumda pay sahibi olmakla suçladığını yazdı.



Habere göre, muhalif Birlik lideri Eka Beselia, 41 yaşındaki Saakaşvili'yi, ülkeyi savaşa sürüklemekle suçladı ve "Olanlardan sadece Rusya değil, Saakaşvili de sorumludur" diyerek, Moskova yönetimininmuhatap olarak kabul etmediği ve değişmesini istediği Saakaşvili yönetiminin çevresinde oluşan birlikte ilk çatlağın oluşmaya başladığıizlenimini verdi.



'Savaşan kaçınmakta başarısız oldu'



Saakaşvili'nin savaştan kaçınmakta başarısız olduğunu belirten Beselia, "Saakaşvili'nin, böyle bir krize sokmasının ardından ülkeyi nasıl idare edeceğine dair bir görüşümüz olmadığından, erken seçim dahil bazı farklı olasılıkları gözden geçiriyoruz" diye konuştu.



Beselia, mevcut yönetime yönelik sert eleştirilerde bulunurken, Saakaşvili'nin koltuğuna aday diğer isim, Nino Burjanadze'nin emeklilik hayatına ara vereceği ve aktif siyasete geri döneceği belirtiliyor.



Habere göre, eski Meclis Başkanı Burjanadze'ye yakınlığıyla bilinen Giorgi Margvelaşvili, Burjanadze'nin aktif siyasete geri döneceğini çatışmalardan önce beyan ettiğini, ancak gelinen durumun, siyasi sürece katılma planını hızlandırdığını belirtti.



Burjanadze'nin, Gürcistan topraklarının yabancı bir güç tarafından işgal edilmemesi konusunda Saakaşvili'ye destek verdiği, ancak yönetimi, savaşa yol açacak hatalar yapmakla itham etmekten de çekinmediği ifade ediliyor.



'Muhakeme yeteneği şüpheli'



Daily Telegraph, öte yandan bazı Batılı diplomatlar da Saakaşvili'nin muhakeme yeteneğinden şüphe duyduğunu ve Gürcü yönetiminin, Güney Osetya'ya saldırarak, Rusya'nın tuzağına düştüğünü düşündüğünü yazdı.



Habere göre, Gürcistan'da halkın bir bölümü de Saakaşvili'ye yönelik eleştirilere katılıyor. Abhazya yakınlarında yaşayan bir Gürcistan vatandaşı, eleştirisini, "Saakaşvili, yıllarca bizim için yaptıklarıyla övündü. Elektrik, yol ve benzeri şeyler. Sonra birden geçmişe döndük. Niye savaş yerine Ruslarla masaya oturma yolunu tercih etmedi" sözleriyle dile getirdi.



Tiflisli bir iş kadını olan Nino Berianidze de eleştirilere katılarak, "Birçok Gürcü, Rus kuvvetlerinin, Saakaşvili görevinden ayrılmadığı sürece Gürcistan'dan çıkmayacağına inanıyor. Ruslar Saakaşvili'ye güvenmediklerini söylüyor. Farklı bir görüşe sahip değilim. Devlet Başkanımız diplomatik ve aklıbaşında değil. Ancak yine de bizim liderimiz. Bu birçok zorluk çıkaracaktır" diye konuştu.



Habere göre, Gürcistan Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Kurumu Başkanı Alexander Rondeli ise gelinen durum göz önüne alındığında, eleştirinin zamanı olmadığını, herkesin birlik halinde hareket etmesi gerektiğini söyleyerek, Saakaşvili'ye destek verenlerin cephesinde yer aldı.



"Saakaşvili cesur bir hamlede bulundu" diye konuşan Rondeli, Gürcistan'daki mevcut yönetimi sorgulayanların hainlik yaptığını, Putin'in yaptıklarına odaklanılması gerektiğini söyledi.



Rusya, Gürcistan topraklarına girme nedeniyle Saakaşvili yönetiminin geleceği arasında şu ana kadar bir bağ kurmadı. Ancak Saakaşvili'yi yeterli biri olarak görmediğini açıkça beyan etti.

