Gürcistan'da bir Stalin heykeli daha kaldırıldı

T24- Eski Sovyet lideri Josef Stalin'in Gürcistan'ın Tkibuli kentindeki heykeli de kaldırıldı.

Ülkenin batısındaki Tkibuli'de, Stalin'in 1953'teki ölümünden önce dikilen heykelin, Gori'deki gibi gece saatlerinde kaldırıldığı belirtildi.

Stalin'in doğum yeri Gori'deki heykeli önceki gün Stalin müzesine kaldırılmıştı. Kent merkezindeki heykelin yerine 2008 Rusya-Gürcistan savaşının kurbanlarının anısına anıt yapılacağı belirtilmişti.

Gürcü hükümeti, Stalin'in heykellerinin, özgürlükçü Batılı idealler taşıyan genç nesilin talepleri üzerine kaldırıldığını bildirdi.(aa)