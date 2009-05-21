Gürcistan'da ayaklanma şüphelisi öldürüldü

Gürcistan'daki bir askeri üste bu ay başında çıkan ayaklanmayı organize ettiği düşünülen şüphelinin başkent Tiflis'te düzenlenen polis operasyonunda öldürüldüğü bildirildi.



Rustavi-2 televizyonunun verdiği haberde, Tiflis'te arama yapan polis kuvvetleriyle ayaklanmayla bağlantısı olduğu düşünülen şüpheliler arasında çatışma çıktığı belirtildi. Haberde, iki şüphelinin de yaralandığı bilgisi verildi.



Ölen şüphelinin kimliği Giorgi Krialaşvili, diğer iki şüphelinin kimlikleri ise Koba Otanadze ve Levan Ameridze olarak açıklandı.



İçişleri Bakanlığı olayla ilgili açıklama yapmadı.



Söz konusu 3 şüpheli, 5 Mayıs'ta bir askeri üste çıkan kısa süreli ayaklanmayla bağlantıları olduğu gerekçesiyle aranıyordu.

