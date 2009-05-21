T24 LogoT24 Logo
Dünya

Gürcistan'da ayaklanma şüphelisi öldürüldü

21 Mayıs 2009 12:06

Gürcistan'daki bir askeri üste bu ay başında çıkan ayaklanmayı organize ettiği düşünülen şüphelinin başkent Tiflis'te düzenlenen polis operasyonunda öldürüldüğü bildirildi.

Rustavi-2 televizyonunun verdiği haberde, Tiflis'te arama yapan polis kuvvetleriyle ayaklanmayla bağlantısı olduğu düşünülen şüpheliler arasında çatışma çıktığı belirtildi. Haberde, iki şüphelinin de yaralandığı bilgisi verildi.

Ölen şüphelinin kimliği Giorgi Krialaşvili, diğer iki şüphelinin kimlikleri ise Koba Otanadze ve Levan Ameridze olarak açıklandı.

İçişleri Bakanlığı olayla ilgili açıklama yapmadı.

Söz konusu 3 şüpheli, 5 Mayıs'ta bir askeri üste çıkan kısa süreli ayaklanmayla bağlantıları olduğu gerekçesiyle aranıyordu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24