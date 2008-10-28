Gürcistan'a tanıdık başbakan

Mihail Saakaşvili canlı yayında yaptığı açıklamada, ülkesinin 35 yaşındaki Türkiye Büyükelçisi Grigol Mgaloblişvili'nin yeni başbakan olacağını söyledi.

Saakaşvili eski başbakan Lado Gurgenidze'nin ise bundan sonra ülkenin mali sisteminden sorumlu yeni bir komisyonun başkanlığını yapacağını belirtti.

Bunu kabinede başka değişikliklerin izlemesi bekleniyor.

Moskova'daki BBC muhabiri Richard Galpin, Rusya ile Ağustos ayında yaşanan savaşın ardından Saakaşvili'nin büyük baskı altında kaldığını hatırlatıyor.

Ancak muhabirimize göre başbakanın değiştirilmesinin, savaş ile ilgili olup olmadığı belli değil.

Reformcu bir isim olarak bilinen Lado Gurgenidze, yaklaşık bir yıldır başbakanlık yapıyordu.

Ancak son zamanlarda bu görevden alınacağı söylentileri yoğunlaşmıştı.

Sürpriz

Muhabirimiz Galpin'e göre yerine seçilen isim, tamamen sürpriz oldu.

35 yaşındaki Grigol Mgaloblişvili nisbeten deneyimsiz bir aday olarak biliniyor.

Atanmadan önce meclisten onay alması gereken Mgaloblişvili'yi, sesini giderek yükselten bir muhalefet bekliyor.

Eski Meclis Başkanı Nino Burcanadze çevresinde toplanan bu grubun bu ay içinde bir parti kurması bekleniyor.

Bayan Burcanadze erken seçim çağrısını yaptı bile.

Burcanadze'nin, "Rusya ile girişilen savaş sırasında yapılan hatalar yüzünden ülkeyi ciddi bir siyasi krizin beklediğini" söylediği bildiriliyor.