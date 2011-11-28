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Dünya

Gürcistan'a pasaportsuz geçiş 10 Aralık'ta başlıyor TİFLİS (A.A)

28 Kasım 2011 15:58

-Gürcistan'a pasaportsuz geçiş 10 Aralık'ta başlıyor TİFLİS (A.A) - 28.11.2011 - Gürcistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nino Kalandadze, Gürcistan'dan Türkiye'ye, Türkiye'den Gürcistan'a giriş çıkışların 10 Aralıktan itibaren pasaporta gerek kalmadan kimlikle gerçekleşeceğinin müjdesini verdi. Kalandadze, düzenlediği haftalık değerlendirme toplantısında Türkiye ile Gürcistan arasındaki 1996 tarihli vize anlaşmasına eklenen ve iki ülke arasında kimlikle geçişleri öngören protokolün 10 aralıktan itibaren yürürlüğe gireceğini bildirdi. Kalandadze, 31 Mayıs 2011'de imzalanan söz konusu protokol gereği Türk ve Gürcü vatandaşların 10 Aralıktan itibaren pasaporta gerek duymadan Gürcistan ile Türkiye arasında kimlikle de seyahat edebileceklerini açıkladı. Nino Kalandadze, söz konusu protokolün, ayrıca görev sırasında denizcilerin ve havacıların hizmet belgeleriyle de Türkiye'den Gürcistan'a, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmalarını öngördüğünü ifade etti.

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