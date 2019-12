Gürcistan'a kimlikle geçilebilecek

T24

'Ortak kapı modeli'

'Türkiye'nin sözünün eri olan Başbakanını selamlıyorum'

Erdoğan, Sarp Sınır Kapısı'nın Gürcistan tarafındaki tesisleri Sarpi'nin açılış törenine katıldı. Başbakan Erdoğan, konuşmasına, Sarpi Sınır Kapısı yeni tesislerinin hayırlı olmasını dileyerek başladı.Modernize edilen Sarp Sınır Kapısı'nın, Türkiye tarafındaki tesislerin açılışını 5 Mart 2009 tarihinde Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili ile birlikte yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, şimdi de sınırın Gürcistan tarafındaki tesislerin açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi. Erdoğan, ''Ayrıca bundan böyle pasaportla değil, sadece bir kimlik kartıyla rahatlıkla geçişlerimizi yapabileceğiz. Bu, bizler için çok anlamlı. Bu, belki de dünyada müstesna olan uygulamalardan bir tanesi'' dedi.Türkiye ile Gürcistan'ın, 2007 yılında Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığını hatırlatan Başbakan Erdoğan, 2007 yılından bu yana, Gürcistan'ın ithalat ve ihracatında Türkiye'nin ilk sırada yer aldığını ifade etti.Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti:''2002 yılında iki ülke arasındaki 240 milyon dolar olan dış ticaret hacmi, 2010 yılı itibarıyla 1 milyar doları aşmış durumda. Elbette, bu hacimde bir dış ticaret için sınır kapıları çok büyük önem arz ediyor. Şu anda, Gürcistan ve Türkiye arasında halihazırda Sarp-Sarpi ve Türkgözü-Vale olmak üzere 2 kara hudut kapısı hizmet veriyor. Bunlara ilaveten, 2011 yılı içerisinde temelini atacağımız Çıldır-Aktaş Hudut Kapısı ile birlikte bu sayıyı üçe çıkaracağız.Sarp-Sarpi Kara Hudut Kapısı, ülkelerimiz arasındaki en önemli geçiş noktası. İki ülke arasındaki karayolu ticaretinin yüzde 90'ı bu kapıdan gerçekleşiyor. Biz, Türkiye tarafı olarak, 2009 yılında Sarp'ın modernizasyonunu tamamladık ve biraz önce de ifade ettiğim gibi hizmete açtık. Bugün de Gürcistan tarafı, Sarpi hizmete açılıyor ve artık son derece modern, hızlı, kaliteli bir hizmet anlayışıyla, vatandaşlarımız iki tarafa kolayca geçecekler.Sadece sınır kapılarının modernize edilmesiyle de yetinmiyoruz. Sınır geçişlerinde beklemelerin hiç yaşanmayacağı 'Ortak Kapı Modeli' uygulamasını da en kısa zamanda başlatıyoruz. Bu uygulamayla sınır geçişlerindeki formaliteleri azaltacak, işlemler için harcanan zamanı asgari seviyeye düşürmüş olacağız. Bu uygulama, Türkiye ile Gürcistan'ın dostluğunun, birbirine güveninin de bir neticesi olacaktır. Aynı uygulamayı, yani Ortak Kapı Modeli'ni, İran ve Suriye ile de başlatıyoruz.''Birkaç ay önce Suriye ile Nusaybin Ortak Sınır Kapısı'nın temellerini attıklarını hatırlatan Başbakan Erdoğan, İran'la da bir mutabakat zabtı imzaladıklarını ifade etti.''Ortak Kapı Modeli'' üzerinde, Gürcistan ve Türkiye'nin Gümrük idarelerinin yaklaşık 2 yıldır çalıştıklarını belirten Erdoğan, gerekli anlaşmanın, 2010 yılı ekim ayında ilgili bakanlar tarafından İstanbul'da imzalandığını dile getirdi. Başbakan Erdoğan, İçişleri Bakanlıklarının pasaport protokolünü de imzaladıktan sonra 2012 yılından itibaren Ortak Kapı Modeli'nde pilot uygulamaya geçmiş olunacağını bildirdi.Türkiye'nin, 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasının hemen ardından Gürcistan'ın bağımsızlığını tanıdığını ve en zor günlerinde hep Gürcistan'ın yanında olduğunu kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:''Türkiye, Gürcistan'ın sadece yakın bir komşusu değil, aynı zamanda güvenilir bir dostudur. Bugün Türkiye, Gürcistan'ın ve Gürcistan da Türkiye'nin Kafkasya'daki en önemli işbirliği ortağıdır. Aramızda, 90 günlük ziyaretlere kadar vize muafiyeti bulunuyor. Batum Havalimanı, dünyada çok az örneği bulunur şekilde, Türkiye ve Gürcistan tarafından ortak kullanılıyor. Bugün Ankara-Batum seferlerini de başlatmış oluyoruz Anadolujet ile birlikte. Bu da hayırlı olsun.Gürcistan'ın birinci ticaret ortağı konumundaki Türkiye, tüm yabancı yatırımcılar arasında üçüncü sırada yer alıyor. Gürcistan'daki Türk yatırımları her geçen gün artıyor. Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı ve 2012 yılında hayata geçmesi öngörülen Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu gibi bölgesel işbirliği projelerimiz de başarıyla devam ediyor. Bunların en önemli özelliği stratejik olmasıdır.Ahıska Türkleri ise iki ülke arasındaki bir diğer insani köprüyü oluşturuyor. Türkiye, Ahıska Türklerinin Gürcistan'a dönüşlerinin sağlanmasını güçlü bir şekilde destekliyor. Sorunun bir an evvel çözüme kavuşturulması amacıyla Gürcistan ile işbirliğini devam ettiriyoruz.Türkiye ve Gürcistan, her alanda çok boyutlu ve örnek bir işbirliği sergiliyorlar. Stratejik ortaklık düzeyine taşınmış olan Türkiye-Gürcistan ilişkileri, bölgede barış, istikrar, kalkınma ve güvenlik ortamının tesis edilmesine ciddi katkılar sağlıyor. Biz, bu ilişkilerin daha ileriye taşınması için elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz. Siyasi, ticari, kültürel alanlarda işbirliğimizi çok daha ileri boyutlara taşıyacağız.''Başbakan Erdoğan, konuşmasının sonunda tesisin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili de konuşmasına Türkçe olarak söylediği, ''Türkiye'nin cesur siyasetçisini ve sözünün eri olan Başbakanını selamlıyorum'' sözleriyle başladı. Daha sonra konuşmasına Gürcüce devam eden Saakaşvili, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü kendisine ideal olarak aldığını söyledi ve bu çerçevede hizmet vermeye çalıştığını ifade etti. Saakaşvili, güçlü Türkiye'nin, bölgede önemli bir rol oynadığını da kaydetti.Konuşmaların ardından, Erdoğan ve Saakaşvili, gümrük geçiş noktasına geldi. İki lider, kimliklerini çıkartarak görevlilere gösterdi ve Gürcistan tarafından Türkiye tarafına geçiş yaptı. Erdoğan ve Saakaşvili, daha sonra birbirlerine sarılarak vedalaştılar.