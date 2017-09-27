Gürcistan yolcu rekoru kırdı, TAV Tiflis’e yeni terminal açtı

Tolga Özbek / Tiflis, 27 Eylül (DHA) - Gürcistan\'ın dünyaya açılan kapısı olan Tiflis Havalimanı’nın yolcu kapasitesi, TAV Havalimanları’nın 60 milyon dolarlık yatırımı ile yıllık 4 milyon yolcuya çıkartıldı. 12 yıl önce 500 bin yolcu kapasitesi ile TAV tarafından işletime alınan Tiflis Havalimanı, bu yıl 8 ayda yüzde 42 büyüyerek dünyanın en hızlı yolcu sayısını artıran meydanı oldu.

Toplam 12 bin metre kare büyüklüğe sahip terminalin açılış törenine Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye\'nin Tiflis Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, TAV Georgia Genel Müdürü Mete Erkal ve resmi yetkililer katıldı.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili törende yaptığı konuşmada “Turizmin gelişmesi ülkemizin ekonomik kalkınması ve halklarımızın refahı için çok önemlidir. Tiflis Havalimanı’nın Gürcistan’ın dışa açılan kapısı konumundadır. Yeni yapılan yatırımlarla hizmet kalitesini artırarak havayolu şirketleri için daha da çekici olacağına ve başarılı bir şekilde büyümeyi sürdüreceğine inancım tamdır. Bu vesileyle TAV Havalimanları’na ve Ekonomi Bakanlığı’na yaptıkları çalışmalar için teşekkür ederim” dedi.

“Gürcistan\'ın en büyük ticaret ortağıyız\"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “2007 yılından bu yanan Gürcistan’ın en büyük ticaret ortağı konumundayız. Gürcistan’a en fazla doğrudan yatırım yapan ülkeler arasında Türkiye ilk sırada gelmekte. Bu havalimanının yapımına ciddi emek sarf eden TAV Havalimanları bizim ülkemizi gururla dünyanın 17 ayrı yerinde başarıyla temsil ediyor, havalimanlarının yapımı ve işletmesini üstleniyor. Ticaretimizi ve iş birliklerimizi çeşitlendirmeli, katma değeri yüksek alanlara taşımalı ve artırmalıyız” dedi.

\"180 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdik\"

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener de, “Gürcistan, TAV Havalimanları olarak edindiğimiz bilgi birikimiyle yurtdışında açıldığımız ilk ülke oldu. Başkent Tiflis Havalimanı’nın yolcu sayısı, işletmeyi alıp terminali tamamladığımız 2007 yılında 600 bin dolayındayken gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla bu yıl yaklaşık 3 milyon yolcuya hizmet vermiş olacağız. THY, Pegasus ve AtlasGlobal haftada 37 sefer yapıyor. TAV da bu süreçte hızla büyüyerek ürün ve hizmetleri 17 ülkede 76 havalimanında yer alan, yılda 110 milyon yolcuya hizmet veren, havalimanı işletmeciliğinde tüm dünyada tercih edilen bir firmaya dönüştü. Gürcistan’da bugüne kadar yaklaşık 180 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdik. Türkiye ve Gürcistan arasındaki iyi komşuluk ilişkilerinin ve karşılıklı işbirliğinin güçlenmesi için çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

4 milyon/yıl yolcu kapasitesi

Bir yılda tamamlanan yeni terminal binasıyla havalimanının toplam alanı 37 bin metrekareye yükseldi. Yolcu köprüsü sayısı beşe, otopark kapasitesi de 670’ten 920’ye çıkarıldı. Ayrıca beş uçaklık park alanı ve 18 pasaport kontrol masası eklendi. TAV Tiflis’te geçen yıl pist ve taksi yolları da operasyona ara verilmeden özel tekniklerle yenilendi. Ayrıca güneş panelleriyle enerji üretimine başladı. İki ülke arasındaki ilişkilere yaptığı katkılardan dolayı TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener’e Gürcistan devleti tarafından Üstün Hizmet Nişanı verildi.

İranlılar\'ın büyük ilgisi

Gürcistan’a en fazla turist Türkiye’den geliyor. Ancak son yıllarda Ortadoğu ve özellikle de İran’dan gelen turist sayısında ciddi artış yaşanıyor. Gürcistan, Rusya ile ilişkilerini 2008’de yaşanan savaşın ardından düzeltmeye başlamasıyla Rus turist sayısındaki artış da dikkat çekici. Halen Tiflis’e 42 havayolu toplam 45 noktadan sefer düzenliyor.

Gürcistan pazarına 2005’te giren TAV, terminalleri tamamladıktan sonra 2007’den bu yana Tiflis ve Batum Havalimanları’nı işletiyor. Anlaşmaya göre TAV’ın 2027’ye kadar işletme hakkı bulunuyor. (Fotoğraflı)