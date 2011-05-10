-GÜRCİSTAN TÜRK VATANDAŞLARI BIRAKIYOR İSTANBUL (A.A) - 10.05.2011 - Gürcistan'da çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla tutuklu bulunan ve serbest bırakılan Türk vatandaşlarının ardından, başka vatandaşların da serbest bırakılabileceği belirtiliyor. Gürcistan'da çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla Rustavi cezaevlerinde tutuklu iken serbest bırakılan Türk vatandaşlarının isimleri şöyle: "Yusuf Kılıç, Özgür Namlı, Zeynel Ali Çetinkaya, Kemal Öncel, Hayati Naldemirci, Kemal Aygün, Hasan Avcı, Musa Alev, Hamza Kaputoğlu, Yusuf Yalçın." Kaynaklar bu isimlere ek olarak serbest bırakılacağı bildirilen başka Türk vatandaşlarının da mevcut olduğunu belirtiyorlar. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Tiflis'e son gidişinde bu konuyu tekrar gündeme getirmiş ve kendisine vatandaşların tutuklulukları hakkında çözüm sağlanacağı vaadinde bulunulmuştu. Daha sonra da Dışişleri Bakanlığı'ndan bir heyet Rize'ye gidip Gürcü tarafıyla da temaslarda bulunmuştu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da dün 4. BM En Az Gelişmiş Ülkeler konferansı çerçevesinde Gürcistan Başbakanı Nika Gilauri ile görüşmüştü. Görüşmede, Başbakan Erdoğan, konuk başbakana, Gürcistan cezaevlerinde çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla tutuklu bulunan Türk vatandaşlarının serbest bırakılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirmişti. Erdoğan, modernize edilen Sarp Sınır Kapısı'nın Gürcistan tarafının 31 Mayısta açılacağını ifade ederek, açılış törenine katılmak için Gürcistan'a gideceğini belirtmişti. Başbakan Erdoğan'ın bu ziyareti sırasında kimlik kartlarıyla geçiş hakkındaki anlaşmanın imzalanabileceği belirtiliyor.