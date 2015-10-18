Gürcistan sınırına yeni sınır kapısı

Türkiye'nin, Gürcistan sınırındaki üçüncü sınır kapısı olan Aktaş Sınır Kapısı törenle hizmete açıldı.

Zete'de yer alan habere göre, açılış törenine Gümrük ve Ticaret Bakanı Cenap Aşçı, Kültür ve Turizm Bakanı Yalçın Topçu, Gürcistan Maliye Bakanı Nodar Khaduru, eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Ardahan AKP Milletvekili Orhan Atalay, Ardahan Valisi Ahmet Deniz ve 100’e yakın TSO Başkanı katıldı.

'3 saatlik mesafede tam 17 milyon nüfus, 100 milyar dolarlık bir ekonomi var'

Gümrük kapısının temelinin 2013 yılında atıldığını belirten ve Ardahan’ın Türkiye için önemini anlatan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kapı inşaatı sırasında Gürcistan’ın önemli derece işbirliği sergilediğini belirtti. Hisarcıklıoğlu, “Bir yerde ticaret varsa para var, para varsa zenginlik var. ‘Çıldır’dan öteye yol yok’ derlerdi, artık Çıldır’dan öteye yol var, Orta Asya’ya uzanan büyük bir zenginlik yolu var diyeceğiz bundan sonra. Çıldır Aktaş kapısından çıkınca 3 saatlik mesafede tam 17 milyon nüfus, 100 milyar dolarlık bir ekonomi var. Bu kapı 100 milyar dolarlık ekonomiye açılan bir kapıdır” dedi.

'Çıldır-Aktaş Kapısı çok önemli bir kapı haline gelecek'

Konuşmasına Ankara’da yaşanan saldırıdan dolayı Türk halkına baş sağlığı dileyerek başlayan Gürcistan Maliye Bakanı Nodar Khaduru da, 2 yıl önce Çıldır- Aktaş Gümrük Kapısı’nın temel atma törenine katıldığını belirterek, söz konusu gümrük kapısının bir anahtar rolü üstlendiğini söyledi.

Bölgenin bir ticaret üssü olacağını ifade eden Gürcü Bakan Khaduri, “Sınırlar ayırıyor ama gümrükler birleştiriyor. Ticari ve ekonomik büyümeye ortaklaşa katkıda bulunmamız, gümrük kapılarını ortaklaşa yönetmemiz lazım. Güç birliktedir. Ortaklaşa birçok olumlu işleri gerçekleştireceğimizi, ekonominin büyümesine katkıda bulanacağımızı umut ediyorum. Çıldır-Aktaş kapısı çok önemli bir kapı haline gelecek” dedi.

'Bu kapı ile Rusya’ya erişim 130 kilometre daha kısalacak'

Açılışı yapılan gümrük kapısının her iki ülkeye ve bölgeye hayırlı olmasını dileyen Gümrük ve Ticaret Bakanı Cenap Aşçı, Dağlıca’daki saldırı sonrasında 3 askerin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, “Dağlıca bizim yüreğimizi dağlar ancak, 78 milyonun hepsi şehit olmaya hazır. Bir tek nefer kalana kadar bu mücadele devam edecek. Dağlıca’ya gidecek binlerce evladımız var” dedi.

Hangi ülke dış ticarette söz sahibi ise dünyada başka alanlarda da söz sahibi olduğunu altını çizen Bakan Aşçı şöyle konuştu:

” Hedeflerimize ulaşmak için dünyadaki en iyi örnekleri ülkemizi getirmeye çalışıyoruz. Gümrük sistemlerimizi basitleştirmeye çalışıyoruz, bunu yaparken asla güvenlikten taviz vermiyoruz. Etkin verim ve değer odaklı bir istem oluşturmak için insan odaklı yöntemi ortaya koyuyoruz. Çağın gerekleri ne ise bakanlık hizmetlerimize yansıtmaya çalışıyoruz. Bu kapımız bizim Gürcistan ile üçüncü kapımız. Buradan Azerbaycan’a yolumuz 200 kilometre kısalıyor. Bu kapı ile Rusya’ya erişim 130 kilometre daha kısalacak. Gümrük kapıları bir ülkenin aynasıdır. Biz TOBB ile yaptığımız işbirliği ile bütün kapılarımızı yenilemeye gayret ediyoruz.”

Konuşmalar ardından her iki ülke sınır kapılarılarında açılış kurdeleleri kesildi. Türkiye tarafının kurdelesinin kesilmesinin ardından, yürüyerek Gürcistan sınırına giden heyet Gürcistan sınırının açılış kurdelesini de kesti. Daha sonra Gürcistan sınırında düzenlenen kokteyle katılın heyet, burada hazırlanan pastayı kesti. Pastaları birbirine ikram eden iki ülkenin heyetleri, daha sonra vedalaşarak ülkelerine geçtiler.

Sarp Sınır Kapısı’ndaki yük trafiği önemli ölçüde azalacak

Çıldır ilçesine 20 kilometre, Ardahan’a ise 62 kilometre uzaklıkta olan Aktaş Sınır Kapısı’nın açılması ile birlikte Gürcistan’ın başkenti ve ekonomik merkezi Tiflis’e ve Azerbaycan’a olan mesafe karayolu üzerinden oldukça kısalacak. Ayrıca Sarp Sınır Kapısı’ndaki yük trafiği de önemli ölçüde azalacak. Yaklaşık 60 milyon liraya mal olan ve son derece stratejik öneme sahip Aktaş Sınır Kapısı’nın, gerek bölge ekonomisine gerekse ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağı belirtiliyor.