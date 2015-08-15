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Dünya

Gürcistan Saakaşvili'yi vatandaşlıktan çıkarıyor

Saakaşvili Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko tarafından Odessa valiliğine atanmıştı

15 Ağustos 2015 21:33

Gürcistan yönetimi, birkaç ay önce Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko tarafından Ukrayna vatandaşlığına geçirilip Ukrayna’nın Odessa valiliğine tayin edilen Gürcistan eski cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’yi vatandaşlıktan çıkarmaya hazırlanıyor.

Radikal'de yer alan habere göre, Gürcistan Adalet Bakanı Teya Tsulukiani, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Tiflis yönetiminin Saakaşvili’nin Ukrayna vatandaşlığı aldığına ilişkin olarak Ukrayna’dan resmi olarak doğrulayıcı haberbeklediğini, bu haberin gelmesinin ardından Saakaşvili’nin Gürcü vatandaşlığından çıkartılmasına yönelik işlemlerin başlayacağını söyledi.  Gürcü Adalet Bakanı, Gürcistan yasalarının çifte vatandaşlığa imkan tanımadığını dile getirdi.

 

Yakalama kararı çıkarıldı

 

Gürcistan’da 2003 yılındaki Gül Devrimi olarak bilinen olaylarla birlikte iktidara gelen ve iki dönem cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Saakaşvili hakkında yeni yönetim, yakalama kararı çıkarttı.

ABD yanlısı ve Rusya karşıtı çizgisiyle bilinen ve 2008 yılındaki Rus-Gürcü Savaşı sırasında Gürcistan’ın başında bulunan Saakaşvili, bu yılın başlarından beri Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’nun danışmanlığını yürütürken, Mayıs ayında Poroşenko tarafından Ukrayna vatandaşlığına geçirilerek Ukrayna’nın Odessa iline vali olarak atanmıştı.

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