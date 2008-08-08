'Gürcistan Rus işgali altında'

1990'da bağımsızlığını ilan eden ayrılıkçı Güney Osetya bölgesine dün gece operasyon başlatan Gürcistan, Rusya'nın askeri müdahalesiyle karşılaştı. NATO'ya da üye olmak isteyen Gürcistan'ın ABD desterkli Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili, Rus birliklerinin önce Güney Osetya'ya, ardından da hedefleri vurmak için Gürcistan'a girmesi üzerine "Ülkemiz Rus işgali altında" dedi.



Son günlerde tırmanan gerginliğin ardından Gürcistan'ın, ayrılıkçı Güney Osetya'ya operasyon düzenlemesi üzerine Rus ordusu önce Barış Gücü'ne destek sağlamak amacıyla Güney Osetya'ya girdiğini tanklarını yolladı. Bunun ardından da, Rus savaş uçaklarının, Tiflis'e 30 kilometre mesafedeki Marneuli havaalanını bombaladığı bildirildi. Haberi duyuran Gürcü Rustavi 2 televizyonu, bombardımanda yaralananlar olduğunu belirtti.



Modernizasyonunu TSK yapmıştı



Ayrıca, bombardımana katılan uçakların, Ermenistan istikametinden Marneuli'ye geldiği kaydedildi. Marneuli askeri havaalanının modernizasyonu Türk Silahlı Kuvvetleri

tarafından yapılmıştı. Rus savaş uçakları kısa süre önce Tiflis yakınlarındaki Vaziani üssünü

de bombalamıştı.



10 Rus askeri öldü



Rusya Savunma Bakanlığı, Güney Osetya'daki Gürcü saldırısında 10'dan fazla Rus barış gücü askerinin öldüğünü bildirdi. Rus haber ajansları, Savunma Bakanlığına dayandırarak yayımladıkları haberde, Gürcü saldırısında bölgede görev yapan 10'dan fazla Rus barış

gücü askerinin öldüğünü, en az 30 askerin de yaralandığını duyurdu.



Gürcistan: 2 Rus uçağı düşürdük



Gürcistan Devlet Başkanı iki Rus savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı. Rusya devlet televizyonu Rus tanklarının Güney Osetya'nın başkentinin içine doğru ilerlediğini duyurdu. 150 Rus tankı ve zırhlıların Güney Osetya'ya girdiği Gürcistan tarafından doğrulandı.



Gürcistan'dan bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'da çatışmalar sürerken, iki Rus savaş uçağı Gürcistan topraklarını bombaladı. Gürcistan hükümeti 3 saatlik ateşkes ilan etti.



Rusya'ya ait SU-24 bombardıman uçaklarının, Gürcistan'ın çatışmaların devam ettiği Güney Osetya bölgesindeki Kareli kentindeki polis merkezini bombaladığı belirtildi.



Polis merkezi hedef alındı



Gürcistan İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Rus bombardıman uçaklarının Kareli kentindeki polis merkezini hedef aldığı ve buraya iki adet bomba bıraktığı ifade edildi. Polis binasının zarar gördüğü belirtilen açıklamada, herhangi bir kayıp olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi.



İçişleri Bakanlığı sözcüsü Şota Utiaşvili, Reuters ajansına yaptığı açıklamada, iki Rus savaş uçağının Kareli, üçüncüsünün ise Gori yakınına bomba bıraktığını, Kareli'de siviller arasında yaralılar bulunduğunu söyledi.



11 yerleşim birimi Gürcü kontrolünde



Gürcü birliklerin Güney Osetya'nın başkenti Tshinvali'nin çevresindeki 11 yerleşim birimini kontrol altına aldığı belirtiliyor. Gürcistan Başbakanı Lado Gurgenidze, taraflar arasında dün ateşkes sağlandıktan birkaç saat sonra bölgedeki Gürcü köylerinin bombardımana tutulması üzerine askeri operasyona başlamak zorunda kaldıklarını kaydetti.



Bu arada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Güney Osetya'daki köylerde etnik temizlik

yapıldığına dair raporlar aldıklarını söyledi. Lavrov, Rus televizyonlarında yayımlanan açıklamasında, "Güney Osetya'daki köylerde etnik temizlik yapıldığı, mültecilerin sayısının

arttığı, insanlar arasında paniğin büyüdüğü ve halkın hayatını kurtarmaya çalıştığına dair raporlar alıyoruz" dedi. (Tempo24)

