-GÜRCİSTAN: PUTİN OLURSA DİYALOG OLMAZ TİFLİS (A.A) - 28.09.2010 - Gürcistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nino Kalandadze, Gürcistan topraklarındaki işgalin sona erdirilmesi amacıyla Rusya ile diyaloğa hazır olduklarını, ancak Rusya Başbakanı Vladimir Putin'in yeniden devlet başkanı seçilmesi durumunda, Tiflis ile Moskova arasında diyaloğun olmayacağını söyledi. Kalandadze, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gürcistan ile Rusya arasındaki sorunların çözüme kavuşturulması için Moskova ile müzakerelerin sürdürülmesi gerektiğini kaydetti. Rusya ile diyaloğa hazır olduklarını bildirmelerine rağmen, başta Putin olmak üzere Rus yetkililerin, bugünkü Gürcü hükümetiyle her türlü ilişkiden kaçındıklarını belirten Kalandadze, yine de Rusya ile ön koşulsuz diyaloğa hazır olduklarını bildirdi. Gürcistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kalandadze ayrıca, Putin'in yeniden devlet başkanı seçilmesi durumunda, iki ülke arasında diyaloğun kurulacağı yönündeki hayallerin boşa çıkacağını, çünkü Putin'in bugünkü Gürcü hükümetiyle diyalog kurmak istemediğini ve bunu açıkça beyan ettiğini hatırlattı.