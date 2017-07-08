T24 LogoT24 Logo
Dünya

Gürcistan, FETÖ şüphelisi Türk öğretmenin sığınma talebini reddetti

Mustafa Emre Çabuk’un avukatı açıklama yaptı

08 Temmuz 2017 14:56

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’teki Demirel Koleji’nin yöneticilerinden biri olan Mustafa Emre Çabuk’un avukatı, “Sığınmacılar Bakanlığı’nın kararını aldık. Mustafa Çabuk ve ailesinin sığınmacı statüsü başvurusu reddedildi. Bakanlığın böyle bir karar vermesi için hiçbir nedeni yoktu, başvuru kabul edilmeliydi” diye açıkladı. Avukatlar, kararı Tiflis Şehir Mahkemesi’ne götürmeyi planlıyor. Bunun için 1 aylık süreleri var.

Çabuk, Türkiye’nin talebiyle 24 Mayıs’ta gözaltına alınarak iade süreci başlamıştı. Son 2 yıldır aralıksız olmak üzere 15 yıldır Gürcistan’da yaşayan ve öğretmenlik yapan Çabuk, Türkiye’de FETÖ’ye yardım etmekle suçlanıyor.

Gürcistan’da oturma izni olan Çabuk’un eşi ve 2 çocuğu da yanında yaşıyor.

Gürcü meslektaşları Çabuk’un iade edilmesini istiyor

Gürcü öğretmenler Çabuk’un Türkiye’ye iade edilmemesini talep ediyor. Öğretmenin iş arkadaşları da Çabuk’un ülkesinde işkenceye maruz kalacağı yönünde endişelerini dile getiriyor.

29 Haziran’da, Tiflis’teki ‘Shivi’ lisesinde Çabuk’a destek toplantısı yapıldı. Toplantıya, aralarında Gürcistan’ın farklı okullardan gelen yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

 

ETİKETLER

gürcistanbaşkenttürköğretmenfetöşüphelisığınmatalepredaçıklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24