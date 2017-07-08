Gürcistan, FETÖ şüphelisi Türk öğretmenin sığınma talebini reddetti

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’teki Demirel Koleji’nin yöneticilerinden biri olan Mustafa Emre Çabuk’un avukatı, “Sığınmacılar Bakanlığı’nın kararını aldık. Mustafa Çabuk ve ailesinin sığınmacı statüsü başvurusu reddedildi. Bakanlığın böyle bir karar vermesi için hiçbir nedeni yoktu, başvuru kabul edilmeliydi” diye açıkladı. Avukatlar, kararı Tiflis Şehir Mahkemesi’ne götürmeyi planlıyor. Bunun için 1 aylık süreleri var.

Çabuk, Türkiye’nin talebiyle 24 Mayıs’ta gözaltına alınarak iade süreci başlamıştı. Son 2 yıldır aralıksız olmak üzere 15 yıldır Gürcistan’da yaşayan ve öğretmenlik yapan Çabuk, Türkiye’de FETÖ’ye yardım etmekle suçlanıyor.

Gürcistan’da oturma izni olan Çabuk’un eşi ve 2 çocuğu da yanında yaşıyor.

Gürcü meslektaşları Çabuk’un iade edilmesini istiyor

Gürcü öğretmenler Çabuk’un Türkiye’ye iade edilmemesini talep ediyor. Öğretmenin iş arkadaşları da Çabuk’un ülkesinde işkenceye maruz kalacağı yönünde endişelerini dile getiriyor.

29 Haziran’da, Tiflis’teki ‘Shivi’ lisesinde Çabuk’a destek toplantısı yapıldı. Toplantıya, aralarında Gürcistan’ın farklı okullardan gelen yaklaşık 2 bin kişi katıldı.