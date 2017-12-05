Gürcistan eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili Kiev'de gözaltına alındı

Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, bir süredir yolsuzluk karşıtı kampanyalara öncülük ettiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki evine düzenlenen polis baskınında gözaltına alındı.

Ukrayna basınında, Sakaaşvili'nin sekiz katlı binanın çatısına çıkarak buradan sokaktaki destekçilerine seslendiği ve polisleri kendisini öldürmekle tehdit ettiği bilgisi yer aldı. Saakaşvili'nin destekçilerinin, çatıdan zorla indirilen Gürcü asıllı siyasetçinin maskeli güvenlik güçleri tarafından polis aracına bindirilmesine engel olmaya çalıştığı görüldü. Destekçiler, aracın olay yerinden ayrılmasını yaklaşık iki saat geciktirse de Saakaşvili'nin götürülmesine mâni olamadı.

Ukrayna Gizli Servisi, 49 yaşındaki Saakaşvili'nin "organize suç örgütlerine yardım" suçlamasıyla gözaltına alındığını doğruladı.

Saakaşvili, bir dönem yakın işbirliği içinde olduğu Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun istifa etmesi için düzenlenen protestolara öncülük ediyordu. 2015 yılında Ukrayna vatandaşlığına geçen Saakaşvili, Odessa Valiliği görevine atanmış ancak 2016'da bu görevden istifa etmiş ve Yeni Güçler Hareketi Partisi'ni kurarak muhalefete geçmişti.

'Vatansız' konumunda

Saakaşvili Temmuz ayında ABD'de ikamet ettiği sırada Poroşenko'nun imzaladığı kararname ile vatandaşlıktan çıkarılmıştı. Eylül'de Polonya sınırından yeniden Ukrayna'ya giren Saakaşvili 17 Ekim'den bu yana devam eden yolsuzluk ve Poroşenko karşıtı protestolara öncülük ediyordu. Yasa dışı yolla ülkeye girmekle suçlanan Saakaşvili'nin beş yıl hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

Gürcistan Başsavcılığı da Ukrayna’da hakkında tutuklama kararı bulunan Saakaşvili hakkında soruşturma başlatmış ve "yolsuzluk ve görevi suistimal" suçlarıyla iadesini talep etmişti. Gürcistan vatandaşlığından da çıkarılan Saakaşvili şu anda 'vatansız' konumunda.

dpa/DW/BÖ/CÖ

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