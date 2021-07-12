Gürcistan'da, Onur Yürüyüşü'ne düzenlenen saldırıda yaralanan kameraman hayatını kaybetti

5 Temmuz'da Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Onur Yürüyüşü etkinliklerine tepki gösteren LGBTİ+ karşıtı protestocular tarafından saldırıya uğrayan kameraman Lekso Laşkarava, hayatını kaybetti.

Gürcistan'da aşırı sağcılar LGBTİ+ aktivistlerinin ofisine baskın düzenleyerek gazetecilere saldırmıştı. Saldırıdan sonra Onur Yürüyüşü planlayan LGBTİ+ aktivistleri, etkinliği iptal ederken Gürcistan Başbakanı, saldırıdan Onur Yürüyüşü'nü sorumlu tutmuştu.

Tıklayın I Gürcistan'da aşırı sağcılar LGBTİ+ aktivistlerinin ofisine saldırdı; başbakan Onur Yürüyüşü düzenleyenleri sorumlu tuttu

BBC'nin haberine göre, Başbakan Irakli Gharibashvili, Lashkarava'nın ölümünü "hayal edilemez bir trajedi" olarak nitelendirdi, ancak istifa çağrılarına karşı sessiz kaldı.

Saldırıya uğrayan 50'den fazla gazeteciden biri olan Lashkarava, onlarca kişinin kendisini darp ettiğini, bir merdivenden aşağı yuvarladıklarını ve kamerasını kırdıklarını aktarmıştı.