-GÜRCİSTAN ÇERKES SOYKIRIMINI TANIDI TİFLİS (A.A) - 20.05.2011 - Gürcistan Parlamentosu, Çarlık Rusya'sı döneminde Çerkeslerin kitleler halinde sürülmesi ve katledilmesini soykırım olarak tanıdı. Kabul edilen metinde, ''Rusya'da 18 ve 19. yüzyıllarda Çerkeslerin yüzde 90'ından fazlası Çarlık rejiminin askeri cezai operasyonları sonucunda ya zorla sürgün edilmiş ya da öldürülmüştür'' ifadesi yer aldı. Gürcistan, Çerkes soykırımını tanıyan ilk eski SSCB ülkesi oluyor. Sözü edilen Çerkes soykırımın Rusya'nın güneyinde Karadeniz kıyısında bulunan Soçi'de yapıldığı belirtiliyor. Soçi, 2014 Kış Olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak. Bu da Gürcistan'ın karşı çıktığı bir başka konu, çünkü Soçi Rusya ile bir başka anlaşmazlık konusu olan, ayrılıkçı Abhazya sınırına 25 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Rusya ile Gürcistan 2008 yazında Güney Osetya yüzünden savaşa tutuşmuştu.