T24 LogoT24 Logo
Dünya

Gürcistan bugünden itibaren Avrupa'ya vizesiz girecek

Gürcistan Başbakanı ve bazı bakanlar Atina'ya ilk kez vizesiz seyahat etti

28 Mart 2017 14:56

Gürcistan'ın Avrupa Birliği (AB) ile vize serbestisi bugünden itibaren resmi olarak yürürlüğe girdi. Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili ile beraberindeki heyet, işgal altındaki Abhazya'dan göç eden genç mülteci öğrenciler, sanat ve kültür temsilcileri ile yerel basın mensupları, Tiflis'ten Schengen Bölgesi'ne vizesiz giden ilk vatandaşlar arasında yer aldı.

Tiflis Şota Rutaveli Uluslararası Havalimanı'nda sabaha karşı bir araya gelen Başbakan Kvirikaşvili, Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze, AB Bakanı Viktor Dolidze, Eğitim Bakanı Aleksandre Jejelava, mülteci öğrenciler, sanat ve kültür temsilcileri ile yerel basın mensupları, Kvirikaşvili'nin davetiyle Gürcistan Havayolları uçağıyla Yunanistan'ın başkenti Atina'ya ilk kez vizesiz seyahat etti.

Kvirikaşvili, yolculuk öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugünden itibaren Gürcistan vatandaşlarının Schengen Bölgesi'ne vizesiz seyahat süreci resmen başladı. Bu çok büyük bir başarıdır. Vizesiz seyahat, Gürcistan vatandaşlarına AB'yi daha yakından tanıma fırsatı sağlayacak" dedi.

AB'nin Gürcistan'a verdiği vize muafiyeti kararının uzun ve yoğun bir çalışma neticesinde olduğunu belirten Kvirikaşvili, "Şimdi biz Avrupa'nın eski kültür başkenti Atina'ya gideceğiz. Daha sonra Avrupa'nın siyasi başkenti Brüksel'e gidip kutlama yapacağız" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Janelidze de bugünden itibaren biyometrik pasaportu olan tüm Gürcistan vatandaşlarının Schengen Bölgesi'ne en fazla 90 günlüğüne vizesiz seyahat edebileceğini söyledi.

Janelidze, "Bizim gelecek adımlarımız AB ile daha derin entegrasyonudur. Nihai amacımız AB ile tam entegrasyondur." ifadelerini kullandı. Atina'da kültür etkinliklerine katılacak Gürcistan heyeti, daha sonra Belçika'nın başkenti Brüksel'e geçerek vize serbestisi kutlamalarına katılacak. 

ETİKETLER

gürcistanabavrupa birliğivizesiz seyahat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24