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Dünya

Gürcistan BDT'den çıkıyor

Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili, Bağımsız Devletler Topluluğu'ndan çıkmaya karar verdiklerini açıkladı. Gürcü lider, "Biz bu savaşı kazanacağız&#

12 Ağustos 2008 03:00

Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, Bağımsız Devletler Topluluğundan (BDT) çıkmaya karar verdiklerini açıkladı.

Saakaşvili, parlamento binası önünde toplanan on binlerce göstericiye hitaben yaptığı konuşmada, devlet başkanı olarak zor durumda olduğunu, Gori kentini ziyaretinde Rus uçaklarının bombardımanını yakından gördüğünü kaydetti.

Rus uçaklarının Gori kentini ziyaretinde kendisini de taciz ettiğini ancak bir şey yapamadığını söyleyen Sakaşvili, "Biz bu savaşı muhakkak kazanacağız" dedi. Saakaşvili, Gürcistan'ın, BDT'den çıkacağını belirterek, diğer ülkelere de bu topluluktan çıkmalarını önerdiklerini ifade etti.

Mihail Saakaşvili, çatışmalarda ölen Gürcü askeri ve sivillerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda da bulundu.

Özgürlük savaşı

Rusya'nın, Gürcistan'ı açık şekilde işgal etmek niyetinde olduğunu söyleyen Saakaşvili, "Rusların toprakları, gazı, petrolü, şehirleri mi yok? Onlar, bizim özgürlüğümüzü istiyorlar" dedi.

Güney Osetya ve Abhazya'nın bugün Rusya'nın işgali altında olduğunu kaydeden Saakaşvili, ayrılıkçı bölgelerin kalkınmasına çalıştıklarını, bölge halkının bugüne kadar sosyal yaşamını iyileştirmek için çaba harcadıklarını, ancak Rusya'nın sadece silah kullandığını ve çocukları
dahi öldürmekten çekinmediğini ifade etti.

Abhazya ve Güney Osetya halkı ile kavgalı olmadığını belirten Saakaşvili, özgürlüklerinden taviz vermeyeceklerini, Gürcistan'ın önünün kesilmesi halinde Ukrayna, Litvanya ve diğer baltık ülkelerinin de özgürlüklerinin tehlikeye gireceğini kaydetti.

Saakaşvili, halkın çağrısına yanıt vermesinin büyük önem taşıdığını vurguladı ve 9 Nisan 1991'deki Rus Kızıl Ordusunun başkent Tiflis'e girdiğinde sokakların boş olduğunu, ancak bugün Ruslara dayanışma içinde olduklarını gösterdiklerini söyledi.

Gürcü lideri, "Biz, başladığımız bu özgürlük savaşına devam edeceğiz. Özgürlüğümüz ve Gürcistan'ın birlikteliği en büyük zaferimiz" dedi. (AA)

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