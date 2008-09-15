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Dünya

Gürcistan 3 bin askerini kaybetti

Gürcistan'ın 8 Ağustos gecesi düzenlediği operasyon ve sonrasında Ruslarla girilen 5 günlük çatışma sürecinde 3 bin askerini kaybettiği iddia ediliyor.

15 Eylül 2008 03:00

Gürcistan'ın ayrılıkçı bölgesi Güney Osetya'ya 8 Ağustos gecesi düzenlediği operasyon ve sonrasında Rus birliklerinin bölgeye gelmesi ile yaşanan 5 günlük çatışma sürecinde 3 bin askerini kaybettiği iddia ediliyor.

Rus istihbarat servisinin ortaya koyduğu iddiaları Gürcü muhalefeti de doğruluyor.

Güney Osetya'da bin 600 sivilin hayatını kaybettiği olaylarda, 66 Rus askeri ölmüştü. Rusya istihbarat servisi yetkilisi Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, Gürcistan'ın batılı müttefiklerinin de Gürcü ordusunun 3 binden fazla kaybının olduğunu bildiğini savundu.

Rus Yetkili, "Gürcü yönetimi 70 kayıpları olduğunu söylüyor. Fazla kaybın üzerini kapatıyorlar. Kesinlikle verdikleri bilgi yanlış" iddiasında bulundu.

Gürcü ordusunun moralmen sıkıntılı ve eğitim olarak da yetersiz olduğu için büyük kayıp yaşadıklarını iddia eden yetkili, "Gürcü polisi hala savaşta ölen bu insanları arıyor. Bunlar savaşta hayatını kaybetti." dedi. Rusya'dan yapılan resmi açıklamalarda da 66 asker hayatını kaybederken, 340 Rus askeri de yaralanmıştı.

Gürcistan Yeni Haklar Partisi lideri David Gamkrelidze Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin kendisine yöneltilen uyarıları dikkate almayarak ülkeyi savaşa götürdüğünü savunmuştu. Gürcü muhalefet lideri, "Çatışmalardan binden fazla Gürcü askeri öldü. 100 binden fazla kişi de evlerinden göçmek zorunda kaldı. Gürcü ordusu moralmen yıkıldı." iddiasında bulunmuştu.

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