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Dünya

Gürcistan, 1 Rus diplomatı sınır dışı ediyor

ABD, Avrupa Birliği ülkeleri İngiltere'deki zehirlenme olayıyla ilgili Rus diplomatı sınır dışı etmişti

29 Mart 2018 17:38

Gürcistan, 1 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, bu kararı, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın zehirlenmesi olayında İngiltere'yle dayanışma içinde olduklarını göstermek için aldıklarını açıkladı. 

Sputnik'te yer alan habere göre, Gürcistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakanlık, İngiltere'yle dayanışma içinde olduğunu gösteriyor, İngiltere ve uluslararası toplumun bu konuyla ilgili tutumunu destekliyor ve bu nedenle Gürcistan'daki İsviçre Büyükelçiliği'nde Rusya'nın çıkarlarını temsil eden çalışanı kabul edilemez buluyor" dendi.

Bakanlık, söz konusu çalışanın 7 gün içinde ülkeden ayrılmasını talep ettiklerini vurguladı.

İngiltere, ABD, Kanada, Avusturya ve bir dizi AB ülkesi, Skripal olayını gerekçe göstererek çok sayıda Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.   

Bazı ülkeler de Rusya büyükelçisini geri çağırmıştı.

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