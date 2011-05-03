Gürbüz Kaya’dan Sokrates’in savunması

T24 - Balyoz Planı davası sanıklarından Tümgeneral Gürbüz Kaya, “Umarım suçsuzluğumuz Sokrates'inki gibi geç anlaşılmaz'' dedi.



İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki Balyoz Planı davası duruşmasında Milli Savunma Bakanlığı tarafından açığa alınan Tümgeneral Gürbüz Kaya savunma yaptı.



Kaya 2 bin 450 yıl önce Sokrates'in savunmasına başlarken kullandığı ''Ey Atinalılar. Beni suçlayanlar öyle ifadeler kullandılar, öyle suçlamalar yönelttiler ki ben bile kendimi tanıyamadım. Ancak anlattıklarının hepsi yalan'' sözlerini okuyarak, ''Bugün ben de 'iddianamede benimle ilgili suçlamaların hepsi yalan' diye gönül rahatlığıyla ifade ederek, savunmama başlıyorum'' dedi.



Kaya, 11, 16 ve 17 No'lu CD'lerin Balyoz Planı ve eklerinin sahte olduğunun ortaya konulduğunu ileri sürerek, ''Hazırladığım iddia edilen ne görevlendirme ne fişleme ne de diğerlerinin listelerinin hazırlandığı, yayınlandığı ve tebliğ edildiği gibi konularda bir bilgim yoktur. Bana hiç kimse böyle bir görevi ve listeyi tebliğ etmedi. Ben de kabul ettiğimi ifade etmedim. Kimseyi hiçbir konuda listelemedim. Emrimdeki kişilere görev verdiğim konusunda ortada hiçbir hukuki durum yok'' diyerek kendini savundu.



Kaya, 1. Ordu Komutanlığı tarafından 5-7 Mart 2003'te egemen harekat planının tartışıldığı seminere katılmasının suç işlemek için kurulduğu iddia edilen örgüte üye olma suçunun belgesi ve delili olarak kabul ettirilmek istendiğini anlattı.



Kaya, ''Bu kurguyu reddediyorum. Ben herhangi bir örgütün üyesi olmadım. Seminer tamamen yasaldır. Emir komuta zinciri içinde yapılmıştır. Suçlamaları reddediyorum. suçlamalarla ilgili hukuki yasal zemin yok. Dava nedeniyle zan altında bırakıldım. İftirayı yaratanların, atanların cezalandırılmasını istiyorum. Heyetinizin adaletli karar vermesini, sahte belgeler üretip, üzerime böyle bir suçun atılmasına sebep olan çete mensupları hakkında hukuki işlem başlatılmasını, suçsuzluğumun kabulünü talep ediyorum. Umarım suçsuzluğumuz Sokrates'inki gibi geç anlaşılmaz'' diye konuştu.



Tümgeneral Nurettin Işık da iddianamenin gerçeği yansıtmadığını atılı suçlamanın dijital verilere dayandığını ileri sürdü.



Işık, CD'lerin sahte olduğunun ispatlandığını belirterek, ''Bu hususta davada yer alan suçları çürüten tüm savunmalara katılıyorum. Ben hiçbir şekilde görevlendirme yapmadım. Görev almadım. Dönemin hükümetini men etmeye yönelik hiçbir faaliyette bulunmadım. Suçlamalara ilişkin ıslak imza, kişiye özel imza ve benzeri durumlar yoktur. O dönem ki seminere emirle katıldım. O seminerde ne söz aldım ne de sunum yaptım. İddiaları kabul etmiyorum. Tutukluluğumun kaldırılmasını daha sonra da beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.





