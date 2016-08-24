Gürbüz Çapan restoranda gözaltına alındı

Eski Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan, hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle Cihangir'de bir restoranda gözaltına alındı.

Habertürk’ten Yusuf Doğan’ın haberine göre, eski Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan dün akşam Beyoğlu'nda gözaltına alındı. Hakkında "rüşvet almak ve vermek" suçundan kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Gürbüz Çapan bir süredir aranıyordu. Çapan'ın Beyoğlu Cihangir'de bir restoranda yemek yediğini belirleyen Beyoğlu Asayiş Büro ekipleri Çapan'ı restoranda gözaltına aldı.

Geceyi polis merkezinde geçiren Çapan sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Çapan, ceza infazıyla ilgili düzenlemeyi içeren kanun hükmünde kararnameden faydalanarak denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakıldı.