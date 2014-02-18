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Gürbüz Çapan adaylıktan çekildi

CHP’nin Esenyurt Belediye Başkanı adayı Gürbüz Çapan, Yargıtay’ın hapis cezasını onamasının ardından adaylıktan çekildi

18 Şubat 2014 15:33

CHP’den İstanbul’un Esenyurt ilçesinde belediye başkanı adayı olan Gürbüz Çapan, hapis cezasının onanmasının ardından adaylıktan çekildi. Çapan'ın yerine kardeşi Çetin Çapan aday gösterildi.

CHP’nin Esenyurt Belediye Başkanı adayı Gürbüz Çapan, Yargıtay’ın hapis cezasını onamasının ardından adaylıktan çekildi.

Çapan’ın yerine kardeşi Çetin Çapan belediye başkanı adayı oldu.

Yargıtay, Gürbüz Çapan'a “suç işlemek için örgüt kurmak” ve “rüşvet vermek” suçlarından verilen 5 yıl hapis cezasını onamıştı.

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