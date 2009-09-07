Gürbulak'ta uyuşturucu operasyonu

Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi Gürbulak Sınır Kapısı’nda İran plakalı 2 TIR’da yapılan aramada toplam 44.5 kilo eroin ve esrar ele geçirildi. Olaylarla ilgili 2’si Türk 2’si İranlı 4 kişi gözaltına alındı.



Kaçakçılık İstihbarat ve Narkotik Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, İran’dan İtalya’ya gitmek üzere Gürbulak Sınır Kapısı’ndan çıkış yapan J.R.H. yönetimindeki İran plakalı TIR’ı durdurdu. Eğitimli polis köpeklerinin de yardımıyla TIR’da yapılan detaylı aramada aracın çeşitli yerlerine zulalanmış 10.5 kilo saf eroin bulundu. Sınır kapısında aynı gün düzenlenen 2'nci bir operasyonda ise yine İran plakalı bir TIR’da 33 kilo reçine esrar ve 1 kilogram eroin ele geçirildi.



Uyuşturucu operasyonu ile ilgili 2’si Türk, 2’si İran uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. İfadeleri tamamlanan 4 kişinin adliyeye sevk edileceği bildirildi.





