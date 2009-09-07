Gürbulak'ta uyuşturucu operasyonu

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|Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi Gürbulak Sınır Kapısı’nda İran
plakalı 2 TIR’da yapılan aramada toplam 44.5 kilo eroin ve esrar ele geçirildi.
Olaylarla ilgili 2’si Türk 2’si İranlı 4 kişi gözaltına
alındı.
Kaçakçılık İstihbarat ve Narkotik
Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, İran’dan İtalya’ya gitmek üzere Gürbulak
Sınır Kapısı’ndan çıkış yapan J.R.H. yönetimindeki İran plakalı TIR’ı durdurdu.
Eğitimli polis köpeklerinin de yardımıyla TIR’da yapılan detaylı aramada aracın
çeşitli yerlerine zulalanmış 10.5 kilo saf eroin bulundu. Sınır kapısında aynı
gün düzenlenen 2'nci bir operasyonda ise yine İran plakalı bir TIR’da 33 kilo
reçine esrar ve 1 kilogram eroin ele geçirildi.
Uyuşturucu operasyonu ile
ilgili 2’si Türk, 2’si İran uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. İfadeleri
tamamlanan 4 kişinin adliyeye sevk edileceği
bildirildi.