T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gürbulak'ta uyuşturucu operasyonu

07 Eylül 2009 16:13

Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi Gürbulak Sınır Kapısı’nda İran plakalı 2 TIR’da yapılan aramada toplam 44.5 kilo eroin ve esrar ele geçirildi. Olaylarla ilgili 2’si Türk 2’si İranlı 4 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık İstihbarat ve Narkotik Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, İran’dan İtalya’ya gitmek üzere Gürbulak Sınır Kapısı’ndan çıkış yapan J.R.H. yönetimindeki İran plakalı TIR’ı durdurdu. Eğitimli polis köpeklerinin de yardımıyla TIR’da yapılan detaylı aramada aracın çeşitli yerlerine zulalanmış 10.5 kilo saf eroin bulundu. Sınır kapısında aynı gün düzenlenen 2'nci bir operasyonda ise yine İran plakalı bir TIR’da 33 kilo reçine esrar ve 1 kilogram eroin ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonu ile ilgili 2’si Türk, 2’si İran uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. İfadeleri tamamlanan 4 kişinin adliyeye sevk edileceği bildirildi.


 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24