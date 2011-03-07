-GÜRBULAK'TA 20 KM'LİK TIR KUYRUĞU AĞRI (A.A) - 07.03.2011 - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısından yurt dışına çıkış yapacak çok sayıda TIR, 20 kilometre uzunluğunda kuyruk oluşturdu. TIR'ların ihracat yüklerini gidecekleri ülkedeki firmalara kısa sürede teslim etmeye çalışması ve İran tarafında yaşanan gecikme nedeniyle, Türk tarafındaki TIR kuyruğu 20 kilometreyi buldu. Gümrük yetkilileri, sınır kapısında günlük 500 araca işlem yapıldığını, fakat zaman zaman İran tarafında oluşan sıkıntının sürücülerin mağdur olmasına neden olduğunu belirtti. Sürücülerin mağduriyetinin giderilmesi için sınır kapısındaki işlemlere ara vermeden devam edildiğini vurgulayan yetkililer, aşırı yüklenmeden dolayı bilgisayar sistemlerinde de sorun yaşandığını ifade etti. TIR sürücüleri ise hava sıcaklığının gece eksi 20 dereceye kadar düştüğü ilçede, günlerdir sıranın kendilerine gelmesini beklediklerini bildirerek, araçlarını park ettikleri yol üzerinde herhangi bir dinlenme tesisi ve lokanta olmamasının büyük sıkıntı oluşturduğunu söyledi.