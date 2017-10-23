Gürbulak'ta 17 ton kaçak çay ele geçirildi

ANKARA, (DHA) - GÜMRÜK ve Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından Gürbulak’ta 17 ton 839 kilo kaçak çay ele geçirildi. Türkiye’den İran’a gidecek olan F.T. isimli şahıs idaresindeki siyah çay yüklü TIR, Mersin Gümrük Müdürlüğünde gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra Araç Takip Sistemi cihazı takılarak varış ülkesine çıkmak üzere Gürbulak Gümrük Kapısına gönderildi.

Gürbulak Gümrük Sahasına giriş yapan araçları saha içerisinde de takip eden görevli muhafaza memurlarının titiz tutumu sayesinde TIR’ın şüpheli hareketleri fark edildi ve yapılan ön incelemede; aracın mühür ve halatlarının sağlam olduğu ancak aracın plakalarında oynama yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine TIR’ın ait olduğu şirket Kara Kapıları Taşıt Takip Programında sorgulandı ve aynı şirkete ait 3 tane siyah çay yüklü TIR’ın İran’a çıkış yapmak üzere Gürbulak’a doğru yola çıktığı görüldü.

Araştırma derinleştirildiğinde TIR’lardan ikisinin sahada bulunan TIR’la plakalarını değiştirerek çay yüklerini gümrüğe gelmeden yasadışı olarak ülke içinde bıraktığı tespit edildi.

Olay hakkında bilgilendirilen Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat üzerine sahada yakalanan TIR’a ve araçta yüklü gümrüklenmiş değeri 788 bin 273 TL olan 17 ton 839 kilo siyah çaya el konuldu.