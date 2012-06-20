Gurbetteki vatandaşa 'Avrupa vekilliği' önerisi

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat, Avrupa milletvekilliği önerisi getirdi. Özbolat, “Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza sadece seçme hakkı verilmesi yetersizdir. Seçilme hakkı da verilmeli ve 550 milletvekilinin 25’i Avrupa milletvekili olarak değerlendirilmelidir” dedi.

'Yasayla seçilme hakkı verilmeli'

Özbolat, TBMM’de gündem dışı konuşmasında, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının seçme ve seçilme hakları ile ilgili sorunları gündeme taşıdı. 9 Mayıs 2012 tarihinde yurtdışında yaşayan vatandaşların oy kullanmaları ile ilgili kanuni düzenlemenin gerçekleştiğini ancak, seçilmeye dönük bir düzenlemenin olmamasının büyük bir eksiklik olduğunu anlattı.

'2.8 milyon seçmen var'

Özbolat’ın verdiği bilgilere göre, yurtdışında 5.5 milyon Türk yaşıyor. Bunun da 2.8 milyonunu seçmen. 1995 yılında bu kadar seçmen içinde 87 bin, 1999’da 66 bin, 2002’de 115 bin 2007’de 228 bin 2011 seçimlerinde de 129 bin vatandaşımız ancak oy kullandı.

'550 milletvekilinden 25’i Avrupa milletvekili'

CHP’li vekilin tutanaklara yansıyan konuşması şöyle:

"Sık sık yurtdışına gittiğimiz için, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın bu konuyla ilgili son derece muzdarip olduklarını bilmenizi istiyorum. En azından 25 milletvekilinin Avrupa milletvekili gibi değerlendirilerek, Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın seçilebilmesinin de önünü açmamız gerekiyor. Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız şu veya bu nedenle, yaşadıkları ülkede hem kendi sıkıntılarını hem de ülkemizin sıkıntılarını ne yazık ki, yeteri kadar dile getiremiyorlar. Elçiliklerimizin ve Avrupa'daki yaşadıkları ülkenin sıkıntılarını giderebilecek en az bir 25 kişilik Avrupa milletvekilliği, hem Avrupa'ya giriş sürecinde Türkiye'ye çok katkı sağlayacaktır hem de Avrupa'da yaşamak zorunda kalan vatandaşlarımızın Avrupa'daki siyasi partilerle bir uyum içerisinde çalışabilecekleri, siyasi partilerin bir öneride bulunacakları bir hâle dönüştürülmelidir."