-GURBETTE İFTAR ÇADIRI WITTEN (A.A) - 05.08.2011 - Almanya'da yaşayan Türkler, kurdukları iftar çadırlarında birlikte yemek yiyerek Ramazan geleneklerini yaşatmaya çalışıyor. Almanya'nın Witten kenti yakınlarındaki Herbede kasabasında, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Herbede Fatih Camisi'nde iftar çadırları kuruldu. Bölgede yaşayan Türkler, iftar vaktinde camide pişirilen yemekleri, iftar çadırlarında hep birlikte yiyerek, Ramazan'ın bereketini paylaşıyor. Türkiye'den getirilen aşçının yaptığı yemekleri toplu halde yiyen Türk aileler, böylece Ramazan geleneğini, gurbette de yaşatıyor. Cami imam-hatibi Halil Demir, yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 yıldır görev yaptığı camide, bölgede yaşayan Türklerle işbirliği halinde çeşitli faaliyetler düzenlediklerini söyledi. Her yıl Ramazan ayında, Türk ailelerinin iftar yemekleri hazırlayarak cami cemaatine ikramda bulunduğunu anlatan Demir, bu yıl daha farklı bir organizasyonla cami önüne iftar çadırı kurduklarını belirtti. İftar çadırları ile Türkiye'deki Ramazan geleneğini Almanya'da da yaşatmak istediklerini ifade eden Demir, şu bilgileri verdi: ''Ramazan aylarında iftar sofralarında bir arada olmaya çalışıyorduk. Bu yıl, camimizin önüne 4 adet iftar çadırı kurduk. Cami cemaatimizden iftar yemeği vermek isteyenler, belirli miktar paralar verdi. Bu paralarla, yemek yapmak için gereken her türlü malzemeyi aldık. Ayrıca, Türkiye'den aşçı getirttik. Aşçımız, belirlediğimiz yemek programı kapsamında iftar yemeğimizi hazırlıyor. Daha sonra, cami cemaatimiz, bölgede yaşayan Türk aileler, bu bölgede bulunan şoförler veya çeşitli sebeplerle gelmiş misafirlerimizle birlikte iftar yemeği yiyoruz. Hatta, Alman dostlarımızı da iftar sofralarımıza davet edeceğiz. Böylece, gurbette bile olsa Ramazan geleneklerini yaşatmayı, birlik ve beraberlik sağlamayı, iftar sofralarının manevi ortamında bir arada bulunmayı hedefliyoruz.''