-GURBETÇİYİ BULGAR SINIRDA KIZILAY KARŞILIYOR SVİLENGRAD (A.A) - 19.07.2010 - Türk Kızılayı ve Bulgaristan Kızıhaçı tarafından yürütülen bir projeyle Türk gurbetçilerin sıklıkla kullandığı yol güzergahı Kaptan Andreevo köyünde kurulan Lojistik ve Koordinasyon Merkezi törenle açıldı. İçinde sağlık müdahale istasyonu, mescit, su istasyonu ve tuvaletin bulunduğu merkez, Kapıkule Sınır Kapısı karşısındaki Bulgaristan Kaptan Andreevo Sınır Kapısına iki kilometre uzaktaki köyde kuruldu. Türk Kızılayı ve Bulgaristan Kızılhaçının yürüttüğü, dünyada bir ilk olduğu belirtilen merkezde yaz aylarında artan yolculara yol boyu yardım ve hizmet amaçlanıyor. Merkeze Türk Kızılayı yaklaşık 400 bin lira bütçe ayırdı. Edirne Valisi Gökhan Sözer, merkezin açılışında yaptığı konuşmada, Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin kullandığı yol güzergahında uygulamaya konulan projenin hayati bir önem arz ettiğini söyledi. Sözer, Kapıkule'nin Türkiye'nin Avrupa'ya açılan en büyük sınır kapısı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: ''Avrupa'da milyonları aşan vatandaşımız yaşıyor. Bu vatandaşlarımız ve turistler bu güzergahı kullanıyorlar. Yoğunluk nedeniyle bu yoldan geçenler, büyük zorluklar yaşayabiliyor. Kızılay ve Kızılhaç dara düşen insanlara yardım ediyor, bu önemli bir hizmet ama başlangıçtır. Biz bu projenin tamamlanmasını ve tüm Bulgaristan güzergahında yapılmasını bekliyoruz.'' Haskova Valisi Rumen Danef ise proje sayesinde yaz aylarında artan trafikte sıkıntıya düşen insanlara yardım edileceğini belirtti. Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Cüneyt Yavuzcan da Türkiye Cumhuriyeti olarak Türk-Bulgar ilişkilerine önem verdiklerini ifade ederek, ''Bu proje oldukça öenmli bir proje, bu yolda geçmişte zaman zaman sorunlar yaşanıyordu. Bulgaristan hükümetine taleplerimiz sonrası bu yoldaki asayiş ve güvenlik sağlandı. Transit yolculara zorluklar çıkaran suç örgütlerine karşı önlemler alındı. Bu tarz projelerle de bu yol güzergahında daha keyifli ve güvenli yolculuklar olacağına inanıyoruz'' dedi. Türk Kızılayı Genel Başkanı Tekin Küçükali ise insanların acılarını dindirmek için Türk Kızılayı ve Bulgaristan Kızılhaçı tarafından dünyada örneği olmayan bir projeye imza attıklarını söyledi. Küçükali, güzergahı kullanan bütün insanlara hizmet edileceğini ifade ederek, ''Dünyada örneğine rastlanmayan bir projeye imza attık. Burada öncelikle insanlarımızın sağlığı için yol ünitesi kuruldu. Dünyadaki diğer ülkelerde bu hizmeti yaparlarsa, insanlığa hizmet etmiş olurlar'' dedi. Bulgaristan Kızılhaçı Başkanı Hristo Grigorov da Türk ve Bulgar birlikteliği ve işbirliğinin anlatıldığı tarihi bir gün olduğunu belirtti. Daha sonra, Edirne Valisi Sözer, Haskova Valisi Danef, Küçükali ve Grigorov tarafından merkezin önünde bulunan bayrak direklerine Türk Kızılayı ve Bulgar Kızılhaçı bayrakları çekildi. Grigorof'un protokol üyelerine plaket takdiminin ardından törene katılan protokol üyeleri merkezin açılışını yaptı. Merkeze girereken Grigorof, içerisinde asma yaprağı bulunan bakraçtan yere su dökerek, Bulgaristan'ın gelenekleri gereği suyun tüm olumsuzlukları alıp götüreceğini söyledi. Sağlık istasyonunda Edirne Valisi Sözer, Küçükali ve Grigorof tansiyon ölçtürdü. Tansiyonu 15-9 çıkan Küçükali, Grigorof'a dönerek, ''Seni görünce tansiyonum artıyor'' diye espri yaptı. Daha sonra Türkiye'ye gelen gurbetçilere Kızılay ekipleri tarafından su dağıtıldı. Grigorof tarafından törene katılanlara yemek ikram edildi.