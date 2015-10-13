Gurbetçilere müjde: Yurtdışından getirilen özel araçlar, Türkiye'de 2 yıl kalabilecek

Gurbetçiler, yurtdışından getirdikleri özel araçlarını artık 2 yıl süre ile Türkiye’de tutabilecekler. Daha önce 6 ay olan kalış süresinin uzatımına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

Hürriyet’ten Aysel Alp’in haberine göre; Başbakan Ahmet Davutoğlu, müjdeyi 7 Haziran seçimlerinden önce verse de mevzuat değişikliği 1 Kasım seçimlerinden önce uygulamaya girmiş oldu. 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı’nda değişiklik yapılmasına ilişkin karar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; "Türkiye Gümrük Bölgesi’ne getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına, yirmi dört ay" geçici ithalat izni verilecek.

Böylece herhangi bir ülkede ikamet eden milyonlarca gurbetçi, Türkiye'ye getirdikleri arabaları, kendileri uçakla ya da bir başka taşıtla geri dönseler bile, 2 yıla kadar Türkiye'de tutabilecekler. Değişiklik öncesinde bu süre 6 ay idi. Gurbetçiler, 6 ayı geçen sürelerde her ay için iki katı ceza ödüyor ve 3 aydan sonra bu ceza katlanarak artıyordu.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri, sürenin 2 yıla çıkarılması uygulamasının, bugün, 13 Ekim 2015 tarihi itibariyle başlayacağını vurguladılar.

Yine bir seçim öncesi Bakan Faruk Çelik'in gurbetçilere müjde vermesine karşın 6 aylık sürenin değişmemesi üzerine, CHP Milletvekili dönemin Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermişti. Bakan Yazıcı, önergeye "Otomotiv sektörümüz zarar görür, böyle bir yenilik düşünmüyoruz" yanıtını vermişti.