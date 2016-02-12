Gurbetçiler arasında boşanma oranları artıyor, aile yapısı değişiyor

TBMM Boşanmaları Araştırma Komisyonu’nda Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı Mehmet Köse’nin verdiği bilgilere göre, gurbetçiler arasında boşanma artıyor ve aile yapılarında nesillere göre değişimler gerçekleşiyor.

2005 yılında yüzde 5,3 olarak görülen boşanma oranı, 2013 yılında yüzde 8,1'e çıktı.1991 yılında 43.971 olan doğum sayısı, 2013 yılında sadece 2.607 oldu. 5 ve daha fazla çocuklu ailelerin oranı birinci nesilde yüzde 45 olurken ikinci nesilde yarı yarıya azalarak yüzde 20,5’e düştü.

Köse, yurtdışındaki vatandaşların durumuna ilişkin, “Türk göçmenler arasında boşanma davaları giderek artmakta, boşanma tabu olmaktan çıkmaktadır. Boşanma oranlarının artması, aile düzeni ve birliğinin giderek bozulması, toplumsal deformasyonu da beraberinde getirmektedir” dedi.Türk toplumunda ilk ve ikinci nesil tarafından kabul gören ailevi, milli, kültürel ve dini değerlerin daha sonraki nesillerde biraz daha hafiflediğine dikkat çekti.

Üç neslin aile yapısı ve gelinen nokta şöyle:

1. Nesil

1960’lı yıllardan itibaren geçici iş gücü olarak yurtdışına gelmiştir. Bu kişilerin sosyalizasyonları Türkiye’de gerçekleşmiştir. Evliliklerini Türkiye’de yapmışlardır. Kültürel ve dini kodlarına sıkı sıkıya bağlıdırlar. Ülkenin dilini bilme oranı çok düşüktür. Çoğunluk ilkokul mezunudur. Hemşeri ve akraba dayanışması yüksektir.

2. Nesil

Göç edilen ülkelerde doğmuş ya da bir çoğu hayatının ilk yıllarını Türkiye’de geçirmiş daha sonra aile birleşimi yoluyla göç ülkesine gelmişlerdir. Kültürel değerler ve akrabalık ilişkileri aynı şekilde korunmaktadır. %60 – 90 Türkiye'den eş tercih etmiştir. (ithal gelin, ithal damat) İkinci nesil göçmenlerde dil sorununa halen rastlanmaktadır. Aile içi roller farklılaşmaya başlamıştır

3. Nesil:

Büyük çoğunluk yurt dışında doğmuştur. Sosyalizasyon yurt dışında gerçekleşmiştir. Türkiye’den evlilik oranları düşmüştür. Hakim kültürden etkilenme görülmektedir. Karma evlilikler görülmeye başlamıştır. Aile yapısında kültürel değişimin etkileri görülmektedir.

Aile yapısında nesillere göre değişimler

Aileler küçülmektedir. Doğum oranları düşmektedir. Yalnız Anne / Baba oranında artış vardır. İkinci nesil göçmen ailelerde tek çocuk oranı 4 katına çıkmıştır. 5 ve daha fazla çocuklu ailelerin oranının birinci nesilde %45 olduğu görülürken, ikinci nesilde yarı yarıya azalarak %20,5’e düştüğü görülmektedir.

Aileyi olumsuz etkileyen faktörler

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın evliliklerinde ayrılık ve boşanma oranlarının arttığı görülmektedir.