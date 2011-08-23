-Gurbetçi Türk dehşet saçtı BERLİN (A.A) - 23.08.2011 - Almanya'nın Münster kenti yakınlarındaki Emsdetten kasabasında bir Türk, 8 aylık hamile eşini öldürdü. Münster Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, adı açıklanmayan 36 yaşındaki kişinin, 35 yaşındaki eşini boğarak öldürdüğü ve polise giderek teslim olduğu belirtildi. Bu kişinin karakolda verdiği ifadede, eşini öldürdüğünü tahmin ettiğini söylediği, bunun üzerine olay yerine giden polisin 8 aylık hamile kadını ölü olarak bulduğu, cinayetin, bir tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda işlendiğinin tahmin edildiği kaydedildi. Eşine karşı daha önce de iki kez şiddet kullandığı için sabıkası bulunduğu belirtilen kişinin, 2007 yılında adam dövmek suçundan para cezasına çarptırıldığı, eşinin, geçen yıl bir suç duyurusunu geri çektiği ifade edildi.