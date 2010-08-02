-GURBETÇİ OTOMOBİLİNİ TÜRKİYE'DE TAMİR ETTİRİYOR KARAMAN (A.A) - 02.08.2010 - Çeşitli Avrupa ülkelerinden ana vatanlarına izne gelen gurbetçilerin otomobillerini Türkiye'de tamir ettirdiği öğrenildi. Karaman Madeni Tornacılar, Kaynakçılar, Oto Motor ve Benzeri Tamirciler Odası Başkanı Ramazan Tuncel, yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerinde otomobil bakım ve tamirinde ücretlerin oldukça pahalı olduğunu söyledi. Yurt dışında özellikle oto kaporta ve boya işlerini yaptırmanın maliyetinin çok yüksek olduğunu ifade eden Tuncel, bu nedenle gurbetçi vatandaşların yaz aylarında izne geldiklerinde otomobillerinin tamir ve bakımlarını memleketlerinde yaptırdığını belirtti. -TAMİR VE BAKIM ÜCRETLERİ AVRUPA'DA OLDUKÇA YÜKSEK- Tuncel, Türkiye'nin her yerinde kendini yetiştirmiş usta ve sanatkarların sanayi sitelerinde mesleklerini icra ettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti: ''Avrupa ülkelerinde bir otomobil belli bir yaşı geçtikten sonra veya kaza yaptıktan sonra kullanılmıyor. Otomobil bakım hizmeti veren tamirhanelerde genellikle tamirin yanı sıra parça değiştirilmesinin tercih edildiğini duyuyoruz. Yani bir otomobilin çamurluğunda hafif bir çarpma varsa o parça komple değişiyor. Tabi bunun da maliyeti yüksek oluyor. Karaman'dan bir kazada tamamen dağılmış otomobil ustalarımızın hünerli ellerinde tamir edilerek kolaylıkla eski haline getirilebiliyor.'' Türkiye'de sanayiye getirilen bir aracın eğilmiş yerlerin çekişle düzeltilip, boyandığını, kırılan bölgelerinin kaynakla düzeltildiğini anlatan Tuncel, ''Bizim esnafımız montaj ustası değil sanatkar. Emeğinin karşılığını tam olarak alabilirlerse orijinaline yakın iş yaparlar. Kimse de o otomobilin kaportasının tamir edildiğini, o parçanın boyandığının farkına varamaz. Ancak iyi bir sanatkar bunu anlayabilir.'' Bir gurbetçinin yurt dışında yaklaşık 10 bin lira masraf yaparak bakımını yaptıracağı otomobilini Türkiye'de bin liraya yaptırabildiğini dile getiren Tuncel, aradaki fiyat farkı nedeniyle gurbetçinin, arabasının bakım ve tamir işlerini Türkiye'de yaptırdığını bildirdi. -KAZALI ARACI TÜRKİYE'DE YAPTIRIP AVRUPA'DA SATIYOR- Tuncel, bazı gurbetçilerin de yurt dışından kazalı olduğu için 30 bin avroya aldığı aracı Türkiye'de tamir ettirip Avrupa'da 70-80 bin avroya satarak izin parasını dahi çıkardığını bildirdi. Trafiğe çıkmasına engel olmayan piyasa değeri yaklaşık 100 bin avro olan kazalı lüks bir otomobilin yurt dışında 30 bin avroya satın alındığını anlatan Tuncel, şöyle devam etti: ''Gurbetçi bu kazalı aracı alıp memleketine izne geliyor. Burada otomobile 4-5 bin avro masraf edip izin süresince kullanıyor. İzni bittiğinde de tekrar yurt dışına o otomobiliyle dönüyor. Daha sonra 30 bin avroya aldığı otomobilini 70-80 bin avroya satarak tatil masraflarını çıkarıyor. Yani izindeki masraflarını da bedavaya getirmiş oluyor veya cüzi bir parayla lüks otomobil sahibi olmuş oluyor.''