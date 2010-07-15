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GURBETÇİ KAZASINDA 5. ÖLÜ KONYA (A.A)

15 Temmuz 2010 13:42

-GURBETÇİ KAZASINDA 5. ÖLÜ KONYA (A.A) - 15.07.2010 - Konya'da gurbetçi minibüsüyle yağ tankerinin çarpışması sonucu 4 kişinin öldüğü trafik kazasında, ağır yaralanan genç kız da hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası Konya Numune Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Emine Başlamış (15), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.  Yaralılardan, sürücü Mehmet Başlamış'ın tedavisinin ise Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdüğü öğrenildi. Nevzat Bayram idaresindeki 42 ALB 61 plakalı yağ tankeri, dün Ankara yolu Pınarbaşı Kavşağı'nda, Mehmet Başlamış (20) yönetimindeki yabancı plakalı minibüsle çarpışmış, minibüste bulunan Ömer (48), Sultan (48) ve Hatice Bilge Başlamış ile Meryem Ana Kütahya (57) ölmüş, araç sürücüleri ile minibüste bulunan Emine Başlamış yaralanmıştı.

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