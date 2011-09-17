-Gurbetçi emeklilere ''vergi'' müjdesi ANKARA (A.A) - 17.09.2011 - Almanya'dan Türkiye'ye kesin dönüş yapan emekli vatandaşların vergi kesintisi endişesi gideriliyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Almanya gezisi sırasında 19 Eylül Pazartesi günü Berlin'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayında ''Almanya ile Türkiye arasında Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması''nın imzalanması bekleniyor. Gül'e Almanya gezisi sırasında eşlik edecek Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Alman Maliye Bakanının imza koyması öngörülen Çifte Vergilendirme Anlaşmasına göre Almanya'da çalışıp emekli olan ve Türkiye'ye kesin dönüş yapan Türk vatandaşlarından yıllık maaşı 10 bin avroya kadar olanlardan vergi alınmayacak. Yıllık emekli maaşı 10 bin avroya kadar olan gurbetçilerin, Almanya'da çalışıp Türkiye'ye dönüş yapan emekli Türk vatandaşlarının yüzde 90'ına tekabül ettiği öğrenildi. Bu çerçeveden bakıldığında anlaşma Almanya'dan Türkiye'ye dönüş yapan emeklilerin yüzde 90'ı gibi büyük bir kesiminin vergi kesintisi bakımından bir anlamda ''rahat bir nefes'' almasını sağlayacak. Anlaşmaya göre, yıllık emekli maaşı 10 bin avroyu aşan vatandaşlardan ise Almanya tarafından en düşük vergi oranı olan yüzde 10'luk kesinti yapılacak. Diğer taraftan Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşmasıyla, her iki ülkenin vatandaşlarının ödenmeyen vergilerinin takip ve tahsilatında Türkiye ile Almanya daha etkin işbirliği içerisinde olacak. Anlaşma ile iki ülke vergi idareleri arasında OECD standartlarında bilgi değişimine de imkan tanınacak. Bu şekilde iki ülkenin karşılıklı bilgi değişimi daha etkin olacak. -Önceki anlaşma Almanya tarafından feshedilmişti- Almanya ile Türkiye arasında ''Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması'' 1985 yılından 2010 yılına kadar yürürlükteydi. Ancak anlaşma, Almanya'nın, ülkelerinde çalışmış olan ancak daha sonra Türkiye'ye dönen Türk vatandaşlarının emekli maaşında vergi kesintisi yapmak istemesi ve bunda ısrar etmesi, bunun da Türkiye tarafından kabul edilmemesi nedeniyle, Almanya tarafından 1 Ocak 2011'den geçerli olmak üzere tek taraflı feshedilmişti. O tarihten bu yana iki ülke arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaması bulunmamasından dolayı emekli gurbetçilerin yanı sıra işadamları da olumsuz etkileniyordu. Bunun ülkeler arasındaki sermaye hareketlerini de olumsuz etkileme yönü bulunuyordu. Uzun süren çalışmaların neticesinde Türkiye ve Almanya ortak bir metin üzerinde mutabakata varıldı ve iki ülke arasında yeni bir ''Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması'' yapılmasına karar verildi.