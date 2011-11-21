Gurbetçi askerlik yapmayacak

T24-

Zaman'ın haberine göre, Başbakan Erdoğan'ın talimatı üzerine tasarıyla dövizli askerlik sorununa da neşter vuruluyor. Buna göre yurtdışında 3 yıl ikamet eden gurbetçiler, artık Türkiye'ye gelip 21 gün askerlik yapmak zorunda kalmayacak. Belirlenen bedelin ödenmesi yeterli olacak. Gurbetçiler, dövizli askerlik için halen 5 bin 120 Euro ödüyor. Bu miktarın yeni düzenlemede artırıldığı belirtiliyor.Askerliğini yapmak için 21 günlüğüne Türkiye'ye gelmek zorunda kalan Türk vatandaşları, hem iş hem de maddi kayıplara uğruyor. Soruna neşter vurulacağının sinyalini Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç verdi. Aynı zamanda hükümet sözcüsü olan Arınç, son Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 21 gün şartının yol açtığı sıkıntıları şöyle anlattı:"Mesela Avustralya'da Türk uyruklu olmasına rağmen milletvekili seçilmiş olanlar var. Belçika'da 10 milletvekilimiz var. Bunlar parlamento başkanına 'Bana 21 gün izin ver, benim oraya gidip askerlik yapmam gerekiyor.' dediğinde, 'Ben sana parlamento başkanı olarak nasıl izin vereyim? Bizim mevzuatımızda böyle bir şey yok.' diyorlar. Bu konunun da halledilmesi lazım. Bizim Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımız var. Buraya iletilen en büyük taleplerden birisi de bulundukları konum itibarıyla 'Türkiye'ye gelip 21 gün askerlik yapmamız mümkün değil' diye şikâyet var. Bunu dikkate almamız gerekiyor."