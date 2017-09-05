Gurbetçi ailenin 8 yaşındaki oğlu dönüş yolunda öldü

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- TÜRKİYE\'deki tatillerinin ardından Fransa\'ya dönmek üzere yola çıkan gurbetçi ailenin kronik septik şok ve sepsis (kan zehirlenmesi) hastası çocukları 8 yaşındaki Furkan A., Edirne\'nin Keşan İlçesi\'nden geçtikleri sırada hayatını kaybetti.

Türkiye\'de geçirdikleri tatilin ardından yaşadıkları Fransa\'ya dönmek üzere yola çıkan K.A. ve S.A. çiftinin kronik septik şok ve sepsis (kan zehirlenmesi) hastası çocukları Furkan A., Keşan\'dan transit geçtikleri sırada krize girerek, fenalaştı. Ailesi tarafından araçla Keşan Devlet Hastanesi\'ne götürülen Furkan A.\'nın yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Furkan A.\'nın ölümünün şüpheli görülmesi üzerine cesedi, hastane morgunda savcı ve polisin incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Baba K.A. ve anne S.A. ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.