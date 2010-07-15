-GURBETÇİ AİLE TOPRAĞA VERİLDİ AYRANCI (A.A) - 15.07.2010 - Konya'da gurbetçi minibüsüyle yağ tankerinin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 4 kişi Karaman'ın Ayrancı ilçesinde toprağa verildi. Kazada hayatını kaybeden Başlamış ailesinin Almanya'da olan oğulları Tuğrul (25) ve Alper Başlamış'ın (23) ilçeye gelmesinden sonra Ayrancı Sağlık Ocağından alınan Ömer (48), Sultan (48), Hatice (19) ve Emine Başlamış'ın (14) cenazeleri Saray köye götürüldü. Cenazeler ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye, Başlamış ailesinin yakınları, Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkkarcı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konya-Ankara kara yolunun 18. kilometresi Aşağıpınarbaşı Kavşağı'nda dün sabah meydana gelen trafik kazasında, Almanya'dan Karaman'a gelen gurbetçi aileyi taşıyan minibüs yağ tankeriyle çarpışmış kazada 4'ü aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetmişti.