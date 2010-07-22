-GURBET DERBİSİNDE BAYAN TARAFTAR MEŞALEDEN YARALANDI KÖLN (A.A) - 22.07.2010 - Almanya'nın Mönchengladbach kentinde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Spor Toto Dostluk Kupası maçında 19 yaşındaki bir bayan taraftarın yakılan meşalelerden yaralanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Kölner Express gazetesinde yer alan habere göre, Borussia Park stadında oynanan karşılaşmada bir taraftar, yakılan meşalelerin üzerine gelmesi nedeniyle üçüncü derece yanık teşhisiyle hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Almanya'da oynanan derbi, Alman medyasında da yer buldu. Alman medyasında, iki takım arasında oynanan derbi maçında aşırılıklar ve taşkınlıkların olmasına rağmen Türk taraftarların böyle bir derbiyi Almanya'da izlemekten mutlu oldukları belirtildi.