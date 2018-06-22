Güray Vural yuvaya döndü

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, yeni sezon öncesi Kayserispor\'dan eski futbolcusu Vural ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Denizlispor altyapısından yetişen, 2012-2016 yılları arasında 4 sezon Akhisarspor\'da forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Başkan Hüseyin Eryüksel ve yöneticilerin katıldığı törenle kendisini yeşil-siyahları renklere bağlayan imzayı attı. Akhisarspor\'daki performansıyla 2015-16 sezonunun devre arasında Trabzonspor\'a transfer olan Güray, Kayserispor\'da ligde 27 maçta 2 gol, 4 asistle oynadı.

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