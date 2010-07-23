-GÜRAK: ''SANIK BİLE OLSA GÖREVİNİN BAŞINDALAR'' ANKARA (A.A) - 23.07.2010 - Genelkurmay Başkanlığı İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak, Hakkari Çukurca Hantepe'deki terörist saldırı sonrasında saldırı haberini alan Tümen Komutanı ve Tugay Komutanı'nın çatışma çıkan bölgeye helikopterle inmek istediğini, ancak sıcak temas devam ettiği için bunu yapamayarak, her türlü riski göze alarak olay yerindeki personele karadan ulaştıklarını belirterek, ''Bu olayda da görüldüğü üzere, yargı sürecinde sanık bile olsalar bazıları tarafından masumiyet karinesi ayaklar altında çiğnenerek suçlu olarak gösterilseler dahi bütün bu şartlar altında bile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bütün personeli görevinin başındadır'' dedi.