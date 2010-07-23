-GÜRAK: ''TERÖR YAYILMA EĞİLİMİNDE'' ANKARA (A.A) - 23.07.2010 - Genelkurmay Başkanlığı İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak, bazı il ve ilçe merkezlerindeki olayların, terörün sadece kırsal alanda değil, yerleşim merkezlerinde de var olduğu ve yayılma eğilimi içinde olduğunu gösterdiğini söyledi. Genelkurmay Başkanlığı Karargahında yapılan basın bilgilendirme toplantısında konuşan Tuğgeneral Gürak, 25 Hazirandan bugüne kadarki dönem içerisinde, terör örgütünün Pervari ile Yüksekova gibi ilçe merkezlerinde gerçekleştirdiği terör eylemlerinin dikkati çektiğini belirtti. Terör örgütünün dağ kadrosundan şehir merkezlerine sevk edilen teröristler ve işbirlikçileri tarafından yapılan eylemlere işaret eden Tuğgeneral Gürak, 14 Temmuz 2010 tarihinde, Yüksekova ilçesinde mesaiye gitmek üzere yaya olarak ilçe merkezinden geçmekte olan bir uzman çavuşun, arkadan silahlı saldırıda bulunulması sonucu şehit edildiğini hatırlattı. Tuğgeneral Gürak, 18 Temmuz 2010 tarihinde de, yine Yüksekova ilçe merkezinde, bölgeye yeni atanan ve birliğine katılmak üzere seyahat eden bir yüzbaşının takip edildiğini, yüzbaşının yolu üzerindeki bir iş yerinin önünde ve yol kenarında bulunan mazgal demirinin altına yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirildiğini, yüzbaşının ağır şekilde yaralandığını, hayati tehlikesinin devam ettiğini anlattı. Bu olayların yanı sıra, 16 Temmuz 2010 tarihinde, Siirt'in Pervari İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına terör örgütü mensuplarınca, roketatar ve uzun namlulu silahlarla bir saldırı girişiminde bulunulduğunu ifade eden Tuğgeneral Gürak, olayda 5 polis memuru ile seken şarapnel parçaları sonucu İlçe Emniyet Müdürlüğü yanında konuşlu Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı emniyet nöbetçisi 3 erin hafif şekilde yaralandığını kaydetti. Tuğgeneral Gürak, ''Bazı il ve ilçe merkezlerinde, özellikle de Yüksekova ilçe merkezinde, her gün yaşanan sivil itaatsizlik olayları, bir uzman çavuşumuzun şehit edilmesi, bir subayımızın el yapımı patlayıcıyla ağır şekilde yaralanması ve Pervari ilçe merkezinde güvenlik güçlerine yapılan saldırı, terörün sadece kırsal alanda değil, yerleşim merkezlerinde de var olduğu ve yayılma eğilimi içinde olduğunu göstermektedir'' dedi. -YÜKSEK ASKERİ ŞURA- Yüksek Askeri Şura'nın olağan toplantısının 1-4 Ağustos 2010 tarihlerinde yapılacağını da hatırlatan Tuğgeneral Gürak, şöyle devam etti: ''Devam eden yargı sürecinde adı geçen Türk Silahlı Kuvvetleri personeline nasıl bir işlem yapılacağı, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun 65'inci maddesinde yazılıdır. Bu kanun gizli değildir. Her yerde bulunup okunabilir. Çok net olan bu kanun okunmadan yapılan yorumlar ve ortaya atılan iddialar gayri ciddidir. Yasadaki sınırlamalar dışındaki tüm diğer konular, Yüksek Askeri Şuranın takdirinde olan konulardır.''