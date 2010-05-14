Gürak: Terör örgütü kolay eylem peşinde

T24 - Genelkurmay Başkanlığı İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak, bölücü terör örgütünün, güvenlik güçleriyle direkt çatışmadan ziyade daha dolaylı bir yaklaşımla hareket ederek, kendisi açısından riski az ve kolay eylemleri seçtiğini belirtti. Toplamda bin 326 karakol bulunduğunu ifade eden Gürak, bu karakollardaki personel sayısının da arttırıldığını söyledi. Gürak, Dağlıca'da yaşanan çatışmaların gece boyu sürmediğini bir kez daha hatırlatırken, son dönemde mayın patlaması nedeniyle şehit olan asker sayısının 25, yaralı asker sayısının da 39 olduğunu açıkladı.





Gürak, TSK'nın son yıllarda, bölücü terör örgütünün bu yaklaşımını etkisiz kılacak gerekli tedbirleri almak için yöntem ve uygulamalar üzerinde yoğun olarak çalıştığını söyledi.





Gürak, terör örgütünün kendinin veya sözde liderlerinin muhatap alınmasını sağlamak, bünyesindeki teröristleri bir arada tutabilmek, kaçışları önlemek ve varlığını hissettirmek maksadıyla, son dönemde eylemlerini arttırdığını belirtti.





Gürak, bu kapsamda örgütün özellikle Karadeniz Bölgesi'nde yaptığı eylemlerinin sebebinin güvenlik güçlerinin Irak sınırında oluşturduğu sıklet merkezini zayıflatmak, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde teröristler üzerindeki baskıyı azaltmak ve güvenlik güçlerinin diğer bölgelere ilave kuvvet, istihbarat gayreti ve zaman ayırmasını sağlamak olduğunun düşünüldüğünü bildirdi.





Diğer taraftan, örgütün bu eylemleriyle yurt sathında etkin olduğu algısını yaratmayı amaçladığının da gözden uzak tutulmaması gerektiğini vurgulayan Tuğgeneral Gürak, şunları kaydetti:





''Son dönemde terörist eylemlerin niteliği incelediğinde ise Sarıyayla Karakolu olayı hariç, eylemlerin genelde mayın ve el yapımı patlayıcı ile yapılan eylemler olduğu görülmektedir. Bunun anlamı; bölücü terör örgütünün, güvenlik güçleriyle direkt çatışmadan ziyade daha dolaylı bir yaklaşımla hareket ederek, kendisi açısından riski az ve kolay eylemleri seçtiğidir.





Türk Silahlı Kuvvetleri son yıllarda, bölücü terör örgütünün bu yaklaşımını etkisiz kılacak gerekli tedbirleri almak için yöntem ve uygulamalar üzerinde yoğun olarak çalışmaktadır ve bu çalışmalar sonucunda, özellikle el yapımı patlayıcılarla mücadele konusunda gerek eğitim ve gerekse teçhizat yönünden büyük mesafe almıştır.''







El yapımı patlayıcı olayları







Gürak, el yapımı patlayıcı olaylarının çoğunluğunun terörle mücadele kapsamında, güvenlik güçlerinin bahar ve yaz tertiplenmesine geçişi ile birlikte hududun üzerinde ve derinliğinde, daha önce tutulmamış bölgeleri de kapsayacak şekilde, yeni üs bölgelerinin açılışı esnasında olduğunu söyledi.





Gürak, 22 Ocak tarihinden itibaren meydana gelen olaylarda; 25 güvenlik görevlisinin şehit olduğunu, 39 güvenlik görevlisinin yaralandığını belirtti.







Dağlıca'da gece boyu çatışma olmadı







Gürak, 7 Mayıs'ta iki personelin şehit olduğunu, bir personelin yaralandığını hatırlatarak, ''Bu olayla ilgili olarak, basında Dağlıca Üs Bölgesi'ne silahlı saldırı olduğu, gece boyu çatışmalar yaşandığı şeklinde verilen haberler asılsız olup, konuya ilişkin aynı gün tarafımızdan gerekli açıklama yapılmıştır'' dedi.





Tuğgeneral Gürak, 22 Ocak'tan itibaren 10 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini ve 19 bölücü terör örgütü mensubunun yakalandığını anlattı. Gürak, şunları kaydetti:





''Aynı dönem içerisinde 45 bölücü terör örgütü mensubu kendiliğinden teslim olmuştur. Teslim olan teröristlerin 39'u serbest bırakılmış, 6'sı tutuklanmıştır.





Dönem içerisinde 76 el yapımı mayın bulunarak etkisiz hale getirilmiş, 1 havan, 1 adet 82 milimetre havan mühimmatı, 19 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 M-16 piyade tüfeği, 2 LAW, 1 RPG-7 silahı, 25 RPG-7 mühimmatı, 26 el bombası, 12 anti personel mayını, 3 anti tank mayını, 11 basma düzeneği, 4 telsiz, 2 gece görüş dürbünü, 74 kilogram amonyum nitrat, 700 gram dinamit, 13 kilogram plastik patlayıcı madde ile birlikte bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.''







Karakollardaki personel sayısı arttırıldı







Tuğgeneral Gürak, iç güvenlik harekat bölgesindeki karakollardaki rütbeli personel sayısının son yıllarda önemli oranda arttırıldığını söyledi.





İç güvenlik harekatının yürütüldüğü bölgede, bin 68 jandarma karakolu ile 258 hudut karakolu olmak üzere toplam bin 326 karakol bulunduğunu bildiren Tuğgeneral Gürak, yeni karakolların inşası ve fiziki durumlarının iyileştirilmesi konusunda bilgi verdi.





Jandarma Genel Komutanlığı istihkam iş gücü kullanılarak da ulaşımı zor ve emniyet sorunu yaşanan bölgelerde yer alan dört karakolun inşaatının tamamlandığını belirten Tuğgeneral Gürak, Aktütün Jandarma Tabur Komutanlığı ve Ketina Jandarma Sınır Takım Komutanlığı inşaatlarının Haziran 2010 tarihinde tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.





Tuğgeneral Gürak, ''Yeni inşa edilen karakolların dış cephe ve çatılarında, roket ve havan atışlarına karşı taş ve güçlendirilmiş betonarme duvar ile yanmaya karşı dayanıklı yapı elemanları kullanılmaktadır'' dedi.





Gürak, inşaat çalışmalarının tamamlanmasından sonra bu bölgeye bir basın turu düzenleyerek karakolları göstereceklerini söyledi.

