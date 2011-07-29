-GÜR, ADABANK İHALESİNİ DEĞERLENDİRDİ İSTANBUL (A.A) - 29.07.2011 - Adabank için 75 milyon dolarlık teklif veren G Capital Danışmanlık A.Ş. Ortağı Remzi Gür, hem uluslararası açılım sağlamak, hem de Körfez sermayesinin ilgisini dikkate aldıklarında ihaleye girmek için kendilerine gelen teklifi olumlu bulduklarını ve birlikte hareket etmeyi sağladıklarını belirtti. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) ''Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü''nü satışa çıkardığı ve 75 milyon dolarlık teklifin verildiği ihale sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gür, G Capital'ın Bahreyn'de kurulmuş bir şirketin Türkiye kısmı olduğunu, Bahreyn'deki şirkete (Gulf Finance House 'GFC') İslam Kalkınma Bankası ve Duabi Islamic Bank gibi kuruluşların da iştirak ettiğini söyledi. Adabank'ın uzun zamandan beri satılıkta olduğunu anımsatan Gür, ''Bunlar birkaç ay önce bize geldiler. Böyle bir şey düşündüklerini, bizim de olup olmayacağımızı söylediler. Biz de şirketimizin uluslararası açılımı sağlaması için ve Körfez sermayesinin de ilgisini dikkate alarak onların tekliflerini olumlu bulduk. Bu anlamda birlikte hareket etmeyi sağladık'' diye konuştu. Bankaya ilişkin ortaklarla görüştükten sonra yol haritasını belirleyeceklerini ifade eden Gür, şahsi olarak değil grup olarak şirkete yüzde 50 olarak ortaklıklarının söz konusu olduğunu, kurumsal alanda çalışmayı planladıklarını bildirdi. -ESAS HİSSEDARLAR RAMSEY VE GFC BİLANÇOYA EŞİT KATILACAK- G Capital Danışmanlık A.Ş'nin bir yetkilisi de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) önceki ihalelerde istemiş olduğu rakamları temel alarak kendilerini buna göre hazırladıklarını, BDDK'nın yeterli finansal gücün olup olmadığına baktığını, G Capital Danışmanlık'ın o anlamda yeterli kriterleri bulunduğunu belirtti. Gulf Finance House'un G Capital'i kurduğunu ve G Capital'in ortakları arasında İslam Kalkınma Bankası'nın da bulunduğunu ifade eden yetkili, ihale şartnamesine göre iki ortak olması gerektiğini, bu çerçevede ortaklardan birinin Ramsey, diğerinin Gulf Finance House olduğunu anlattı. Dolayısıyla bilanço şartları çerçevesinde esas hissedar ortakların Gulf Finance House ve Ramsey olduğunu ifade eden yetkili, 250 milyon dolarlık bilanço şartına iki hissedarın eşit olarak katılacağını, daha önce BDDK'nın ihaleyi kazananlardan istediği rakamın 250 milyon dolar civarında olmasından dolayı kendilerini minimum 250 milyon dolara hazırladıklarını vurguladı. Bu arada, G Capital Danışmanlık A.Ş'nin, Gulf Finance House'un Dubai'de kurduğu G Capital Limited'in Türkiye'deki iştiraki olduğu belirtildi. -4. KEZ İHALE GERÇEKLEŞTİRİLDİ- Uzan ailesi tarafından 1984 yılında kurulan Adabank'a 2003 yılındaki ''İmar Bankası skandalı'' sırasında el konuldu. Adabank'a yerli ve yabancı yatırımcıların ilgi göstereceğini düşünen TMSF yönetimi, Haziran 2006'da 60 milyon lira (50 milyon dolar) muhammen bedelle bankayı satışa çıkardı. İlk ihalenin birinci aşamasında şartname alan 8 gruptan hiçbiri ihaleye girmeyince ihale iptal edildi. Temmuz ayında yapılan ihalenin ikinci aşamasında ise sadece Kuveytli The International Investor katıldı. 45,1 milyon liralık (30,5 milyon dolar) teklif veren Kuveytliler'e satış, yaklaşık bir yıl süren incelemenin ardından BDDK tarafından, grubun mali yapısının yeterli derecede güçlü olmadığı gerekçesiyle veto edildi. TMSF de bu karara uyarak ihaleyi iptal etti ve bankayı yeniden satışa çıkardı. 2008 yılının Eylül ayında gerçekleştirilen ikinci ihaleyi ise Sinpaş Grubu 57,1 milyon liralık (45,6 milyon dolar) teklifiyle kazandı. BDDK, şirketin ortaklık yapısındaki değişimleri gerekçe göstererek bu satışı da veto etti. Bu vetonun ardından da Fon, Kasım 2010'da Adabank'ı üçüncü kez satışa çıkardı. Üç grubun şartname aldığı ihaleye tek teklifi veren ise İsrailli Bank Pozitif oldu. Söz konusu ihale de sonuçlanmayınca, bugün yapılan dördüncü ihalede Adabank tekrar satışa çıkarıldı ve ihalede 75 milyon dolar ile şimdiye kadarki en yüksek teklif verilmiş oldu. Bu arada, bugünkü ihale için şartname alan Bank Pozitif ihaleye katılmadı.