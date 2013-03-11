'Günün muhabiri Hazal Özvarış'

Gazeteciler.com internet sitesi günün muhabiri olarak T24 Editörü Hazal Özvarış'ı seçti.

Hazal Özvarış'ın Milliyet gazetesi yazarı Hasan Pulur ile yaptığı söyleşi için "Bu başarılı röportajı için tebrik ettiğimiz Özvarış'ı günün muhabiri ilan ediyoruz" denildi.

Gazeteciler.com sitesinde yer alan haber şöyle:

"Son zamanlarda iyi röportajların altındaki imza pek değişmiyor. Gazetelerin usta röportajcılarının konuşturamadığı isimler bir bir, T24'teki genç meslektaşımıza konuşuyor.

Taraf'ın sahibi Başar Arslan , gazeteci Metin Münir , Murat Belge , Ömer Laçiner , Mehmet Altan , Yusuf Kaplan , Cengiz Çandar , tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi ... Hepsi de röportajlarındaki sözleri ile gündemde önemli yer bulan isimler. Röportajların başarısı, internetin gücünü de gösteriyor.

Özvarış, bugün de Milliyet gazetesinin 50 yıllık emektarı Hasan Pulur ile konuşmuş. Arabası alınan, yazısı sansürlenen Hasan Pulur, 'Bir yandan yaşananlarda bugüne kadar sesimizi çıkartmadığımız için bizim de kabahatimiz var' diyor, bir yandan da gazete yönetimine sesleniyor: 'Kovacaksanız kovun'...

Bu başarılı röportajı için tebrik ettiğimiz Özvarış'ı günün muhabiri ilan ediyoruz."