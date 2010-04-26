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Ekonomi

Günün ençok kazandıranı F.Bahçe'nin hisseleri

Fenerbahçe Sportif Hizmetler A.Ş. hisseleri borsada yüzde 22,30 artışla günü en çok kazandıran hisse olarak tamamladı.

26 Nisan 2010 03:00

T24 - Fenerbahçe Sportif Hizmetler A.Ş. hisseleri borsada yüzde 22.30 artışla günü en çok kazandıran hisse olarak tamamladı.


Turkcell Süper Lig'de Fenerbahçe'nin, Galatasaray ile berabere kalan Bursaspor'dan liderliği almasıyla Fenerbahçe hisseleri de bugün İMKB'de ''en çok kazandıran hisse'' oldu.


Perşembe günü ikinci seansta 74 liradan kapanan Fenerbahçe hisseleri, bugün ilk seans sonunda 82 liraya yükseldi. Fenerbahçe hisseleri günlük yüzde 22 oranındaki artışla günü 90 liradan tamamladı.


Fenerbahçe hisselerinin günlük işlem hacmi ise 171 milyon 201 bin 447 lira olarak gerçekleşti.

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