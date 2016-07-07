Günübirlik tekne turunda feci ölüm

Bodrum'da belediyede taşeron firma kapsamında çalışan temizlik işçisi 52 yaşındaki Sedat Yılmazer, eşi ve kızıyla çıktığı günübirlik mavi turda, teknenin pervanesine takılarak yaşamını yitirdi.

Sedat Yılmazer, dün sabah eşi Yıldız Yılmazer ve kızı Gizem Yılmazer ile 14 metrelik ‘Balmahmut’ adlı tekneye binerek, günübirlik mavi tura çıktı. Yılmazer Ailesi dışında 25 turistin de bulunduğu tekne, Akyarlar Mahallesi, Aspat Mevkisi açıklarında demirledi.

DHA'nın haberine göre; Yılmazer, teknenin motorlarını durdurmasını beklemeden hemen denize atladı. Eşi ve kızı ile turistlerin gözü önünde akıntıyla teknenin altına sürüklenen Yılmazer, pervaneye takılarak yaşamını yitirdi. Teknenin kaptanı bağrışmalar üzerine olayın farkedip, Sahil Güvenlik’ten yardım istedi.



Sahil Güvenlik ekipleri, pervaneye takılan sağ bacağı parçalarak kopan Yılmazer’in cesedini sudan çıkarıp, Bodrum Limanı’na götürdü.



Yılmazer’in cesedi önce Bodrum Devlet Hastanesi Morgu’na, ardından da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. Yılmazer’in sinir krizi geçiren eşi Yıldız Yılmazer ve kızı Gizem Yılmazer de Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Yılmazer’in ölümünden kısa bir süre önce eşi, kızı ve arkadaşlarıyla çektirip, Facebook’ta fotoğraf paylaştığı ortaya çıktı.